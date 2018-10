Nba ad Est | Boston ritrova Irving e Hayward | sarà la nuova padrona?

Nba - Karl-Anthony Towns : 'Possiamo perdere - ma non farci mettere in imbarazzo in questo modo' : C'era grande attesa a Milwaukee per l'arrivo dei Minnesota Timberwolves " non tanto per il risultato della partita in sé, quanto per la risposta, in campo e fuori, dei T'Wolves dopo il tumultuoso ...

Calendario Nba 2018-2019 | Date regular season | Play-off | Orari e programma | Palinsesto tv : Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre inizierà la NBA 2018-2019, il massimo campionato statunitense di basket, la Lega più importante del Pianeta per quanto riguarda la palla a spicchi dove giocano i migliori giocatori al Mondo che regaleranno grande spettacolo a suon di canestri. La regular season scatterà dunque con un turno infrasettimanale: ad aprire le danze la sfida tra i Boston Celtis e i Philadelphia 76ers, mentre i ...

Mercato Nba – Draymond Green ammette : “rinnovo? Sarò l’ultimo a decidere - voglio restare ma…” : Draymond Green fa luce sulla questione rinnovo: il suo contratto scadrà fra due anni, ma prima gli Warriors dovranno sistemare le questioni economiche legate a Thompson e Kevin Durant Questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui i fan NBA vedranno il core dei Golden State Warriors ancora insieme. A fine stagione infatti scadranno i contratti di Thompson e Durant (oltre quello di Cousins), cestisti vitali per il gioco di coach ...

Nba – Chris Bosh esalta i Knicks : “Fizdale sa il fatto suo - presto avranno diverse stelle nel roster” : Chris Bosh ha speso delle belle parole per i New York Knicks e coach Fizdale, suo ex allenatore ai tempi dei Miami Heat: l’ex cestista si è unito a coro di chi prevede un roseo futuro per i newyorkesi I New York Knicks sono una delle franchigie da tenere d’occhio per il futuro. Il processo di rebuilding è finalmente iniziato, seppur lentamente, e il roster può vantare qualche giovane talento in più e qualche contrattone pesante ...

Nba – Andre Drummond presto papà? Due ex sono incinte : il mistero si infittisce e il gossip impazza : Situazione complicata per Andre Drummond: due sua ex ragazze sono rimaste incinte e affermano che il centro dei Pistons sia il padre di entrambi i bambini Andre Drummond potrebbe diventare papà a breve. Una bella notizia direte voi, ma forse il centro dei Pistons non la penserà così. Anche perché Drummond potrebbe diventare papà di due bambini, avuti da due donne diverse e nessuna delle quali è attualmente la sua ragazza. Andiamo con ...

Boban Marjanovic arriva al ferro senza saltare - ma questo in Nba non basta : Della sua incapacità di restare in campo a lungo in NBA si è già discusso in passato, ma l'impatto di Boban Marjanovic in attacco - grazie soprattutto alle sue dimensioni fisiche - continua a essere ...

Nba 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Northwest Division : Nello scorso anno, la Northwest Division è stata senza dubbio la più competitiva di tutta la NBA: quattro squadre qualificate per i playoff e una quinta, i Denver Nuggets, rimasti fuori solamente all'...

Nba - niente free agency 2019 per Irving : "Resto a Boston" : L'ex Cleveland Cavaliers giura fedeltà ai Celtics: "Se volete avermi ancora qui, il mio piano è quello di rifirmare"

Nba – Niente Yeezy per i giocatori : la lega nega il permesso di indossare le scarpe di Kanye West e Adidas : La lega NBA ha negato il permesso ai giocatori di poter indossare in campo le Yeezy, scarpe prodotte da Kanye West in collaborazione con Adidas: il motivo è legato al una parte del loro materiale Kanye West e Adidas hanno lanciato una nuova collaborazione legata al mondo del basket NBA. Il rapper e il noto marchio americano hanno creato una nuova linea di scarpe ‘Yeezy’, pronte per essere indossate sui parquet NBA. Peccato che la lega non ...

Nba – Kevin Durant fa tremare gli Warriors : “futuro? Voglio essere il più onesto possibile” : Kevin Durant commenta i rumor sul suo futuro senza nè smentire, nè confermare il suo addio: gli Warriors tremano, è in arrivo un nuovo capitolo della carriera di KD? Kevin Durant è una delle superstar più influenti della lega. Il cestista dei Golden State Warriors non è soltanto uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione, ma risulta essere un vero e proprio valore aggiunto, in grado di cambiare da solo gli equilibri di un team. ...

Nba - Tim Duncan dà lezione in post ai “giovani” degli Spurs : l’età avanza - il talento resta [VIDEO] : Tim Duncan spesso e volentieri si allena con i San Antonio Spurs, giusto il tempo di dare qualche consiglio ai giovani inesperti del roster di Popovich Tim Duncan compirà tra qualche mese 43 anni e si è ritirato dal basket da due stagioni. L’ex cestista però nutre una passione enorme per il suo sport ed anche per i suoi Spurs, tanto da andare spesso e volentieri ad allenarsi con San Antonio, con l’avallo di coach ...

Nba - questa sera LeBron James debutta allo Staples : che attesa a Los Angeles! : LeBron James si appresta a calcare per la prima volta il parquet dello Staples con la maglia gialloviola dei Lakers Prima uscita davanti al pubblico amico dello Staples Center per LeBron James con la maglia dei Lakers: questa notte il campione Nba scenderà iin campo sul parquet di Los Angeles in un match pre-season contro i Nuggets. L’ex stella dei Cavaliers ha fatto il suo debutto con la franchigia californiana domenica in un ...

Nba - John Wall : "Gli obiettivi di Washington? Almeno 50 vittorie e la finale a Est" : John Wall è stato prima scelta assoluta al Draft 2010, MVP al rookie challenge l'anno dopo durante il weekend delle stelle e poi cinque volte All-Star. Eppure, come succede a tutti i campioni che ...

Mercato Nba – I Sixers bussano alla porta dei T’Wolves per Butler : la richiesta é folle : Sixers interessati a Jimmy Butler, pronto a dire addio a Minnesota: la richiesta dei Timberwolves però è altissima La richiesta di cessione presentata da Jimmy Butler ai Timberwolves, ha fatto drizzare le antenne a diverse squadre NBA. L’ex Bulls sarà free agent in estate, e nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la franchigia non sembra voler correre il rischio di trattenerlo e poi perderlo in estate gratuitamente. I ...