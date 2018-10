NBA 2018-2019 | la griglia di partenza e le favorite all’anello Caccia aperta ai Golden

Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season e play-off | Orari | Come vederla in tv : Il countdown è terminato, la nuova stagione NBA sta per cominciare. La caccia ai Golden State Warriors è appena all’inizio, con tanti elementi d’interesse in più per la ricerca dell’anello: gli stessi Warriors rafforzatisi con DeMarcus Cousins (che però deve ancora rientrare dall’infortunio), LeBron James ai Los Angeles Lakers, lo scambio Leonard-DeRozan tra Spurs e Raptors, Tony Parker agli Hornets dopo 17 anni di Spurs ...

Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season | Play-off | Orari e programma | Palinsesto tv : Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre inizierà la NBA 2018-2019, il massimo campionato statunitense di basket, la Lega più importante del Pianeta per quanto riguarda la palla a spicchi dove giocano i migliori giocatori al Mondo che regaleranno grande spettacolo a suon di canestri. La regular season scatterà dunque con un turno infrasettimanale: ad aprire le danze la sfida tra i Boston Celtis e i Philadelphia 76ers, mentre i ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Giannis formato MVP - i Lakers battono ancora Golden State : Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 143-121 Bucks e Timberwolves non potrebbero trovarsi in situazioni più opposte, e in campo si è visto chiaramente. I primi volano sulle ali dell'entusiasmo ...

L’NBA 2018-2019 in esclusiva su Sky : più di 350 gare live fino alle Finals : LNBA torna su Sky sul canale dedicato: previsto almeno un match al giorno, più di 350 in tutta la stagione L'articolo L’NBA 2018-2019 in esclusiva su Sky: più di 350 gare live fino alle Finals è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Gallinari fa 5 su 5 - super Davis non basta a New Orleans : New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 119-134 Sembra maledetta questa preseason per i New Orleans Pelicans, battuti per la quinta volta in altrettante sfide amichevoli di preparazione e avvicinamento ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : LeBron James e i Lakers battono Golden State : Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 123-113 Il pubblico di Las Vegas può godersi in anteprima una delle sfide più attese della stagione, quella tra i nuovi di Los Angeles Lakers di LeBron James e ...

NBA - guardie : la top 10 del 2018-19 : Le stelle abitano ancora qui. Certo, James Harden continua a dominare la classifica delle migliori shooting guard Nba, tallonato da Klay Thompson ma il ruolo che qualche anno fa soffriva l'invasione ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Harden formato MVP ne mette 37 - vincono i Clippers di Gallinari : Houston Rockets-Shanghai Sharks 128-86 Fosse stata regular season, i Rockets avrebbero infranto diversi record, a partire da quello di triple segnate in una singola gara: alla sirena finale sono 28 i ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Pacific Division : Danilo Gallinari spiega perché la NBA su Sky Sport è imperdibile Guarda tutti i video La sorpresa: DANILO GALLINARI Non certo per chi, qui in Italia, lo conosce bene. Ma per tanta gente ancora , ...

NBA - point guard : la top10 del 2018-19 : I fenomeni abitano qui. La top10 delle migliori point guard della Nba 2018-19 è una carrellata di stelle, uomini franchigia, giocatori in grado di fare la differenza ad ogni partita. E non solo perché ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Phoenix batte Golden State - Wizards e Pacers ok : Golden State Warriors-Phoenix Suns 109-117 Sei falli in attacco fischiati contro gli Warriors in poco più di un tempo. Questa la ragione che ha fatto imbestialire Steve Kerr, espulso a inizio terzo ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Spurs ko contro i Rockets - vincono Bucks e Thunder : Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 107-125 Sembra strano ma nel 2018 e in una delle leghe più tecnologiche e avanzate del mondo una partita può essere giocata senza che nessuno riesca a ...