Nazionale | Mancini si fida della sua Italia | “possiamo battere il Portogallo Vincere i

La Nazionale al Quirinale - Mancini : "Una grande emozione - sogniamo Qatar 2022" : Gli azzurri ricevuti dal presidente Mattarella. Chiellini: "Serve la fiducia di tutti per tornare a vincere come in passato"

Fabio Capello sulla Nazionale : "Bravo Mancini - ci siamo"/ Serie A : "Scudetto alla Juventus - su Inter-Milan..." : Fabio Capello sulla Nazionale: "Bravo Mancini, ci siamo". L'ex tecnico della Roma fa il punto sulla Serie A: "Scudetto alla Juventus, sul derby Inter-Milan..."(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Nazionale - Capello sostiene Mancini : “giusto non far giocare Immobile” : Fabio Capello ha analizzato la prestazione dell’Italia di Roberto Mancini, con un focus su alcuni calciatori della rosa azzurra “A livello di campo sembra abbiamo imboccato la strada giusta”. E’ il commento di Fabio Capello dopo la vittoria di ieri sera in Nations League per 1-0 dell’Italia con la Polonia. “E’ stata una buona partita, si era già visto qualcosa con l’Ucraina. La conferma della ...

Nazionale - Mancini : 'Partita dominata - non meritavamo il pareggio. Stiamo crescendo' : Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini commenta così a caldo la vittoria in Polonia : "Partita che abbiamo dominato dall'inizio alla fine, dovevamo far gol prima, era ingiusto lo 0-0. ...

Mihajlovic sbuffa : «Mi sono stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini» : Intervistato da Sky Sport 24, Sinisa Mihajlovic ha parlato del suo futuro ma anche di Nazionale e del prossimo derby di Milano

Mihajlovic : 'Mi sono un po' stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini' : Sinisa Mihajlovic è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato di molte tematiche, dalla Nazionale al suo futuro, passando per il derby di Milano. SULLA NAZIONALE - ' Si gioca con un finto nueve quando non c'è un centravanti . Ma sono loro ...

CHE TEMPO CHE FA/ Oggi non va in onda - perchè? la Nazionale di Mancini al posto di Fazio (14 ottobre) : Che TEMPO che fa, Oggi domenica 14 ottobre, non va in onda per lasciare spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, impegnata nella gara contro la Polonia.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:36:00 GMT)

Nazionale - Mancini : “Italia non si ricostruisce in cinque partite” : Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia, partita decisiva in Nations League per evitare la retrocessione in Lega B. Nazionale, Mancini: “Serve un centravanti che segni gol” Queste le sue dichiarazioni sottolineando la scarsa confidenza con il gol degli azzurri: “Per vincere serve un centravanti […] L'articolo Nazionale, Mancini: ...

Nazionale - Mancini 'Retrocessione non è un dramma - obiettivo Europeo' : CHORZOW - L'Italia rischia la retrocessione nella serie B della Nations League, se perde domani in casa della Polonia. Mancini, però, invita la critica a ridimensionare l'eventualità e a non ...

Nazionale verso la Serie B - gira una voce in Figc : come potrebbero far fuori Roberto Mancini senza esonerarlo : ... comunque, non è tutta da addebitare all'allenatore ma anche alla Federazione che annaspa senza trovare una via d'uscita per riportare il calcio italiano in cima tra i più grandi d'Europa e del mondo.

Nazionale - Mancini : "Perdere domani non sarebbe la fine" : Vincere o non perdere qui in Polonia per sperare ancora di non scendere agli inferi della Serie B di Nations League, ma la parola retrocessione non sembra popolare i pensieri di Roberto Mancini come ...

Nazionale - Mancini insiste sul tridente fantasia : Immobile fuori anche in Polonia : L'Italia è ancora quella di mercoledì sera a Marassi. Perché, stando alle indicazioni dell'allenamento pomeridiano di ieri a Coverciano, Mancini non avrebbe intenzione di cambiare l'undici titolare di ...

Nazionale maggiore e Under 21 - i problemi di Mancini e Di Biagio sono gli stessi : i gol chi li fa? : Gli ultimi due giorni hanno visto scendere in campo la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini e l’Under 21 di Gigi Di Biagio. Entrambe le squadre hanno raccolto meno di quanto meritassero complessivamente nell’arco degli oltre novanta minuti di gioco e non è solo questione di sfortuna. Facendo riferimento agli Azzurri, nell’ultimo anno è arrivata solo una vittoria, quella stentata in amichevole sull’Arabia ...

Nazionale - il tridente fantasia di Mancini a caccia di gol : Il centravanti non c'è e l'Italia, sempre tormentata dal mal di gol, si prepara a farne a meno. Mancini, proprio nelle ore che precedono la partita da dentro o fuori contro la Polonia, il rischio è la ...