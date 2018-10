Nazionale in tv | successo di ascolti per Rai 1 | 8 milioni per la diretta | 6 milioni nel

Mondiali Volley 2018 – Grande successo degli azzurri in tv : l’Italia si stringe intorno alla Nazionale : La Nazionale Maschile continua ad essere molto seguita in TV, successo di share anche ieri contro la Slovenia La Nazionale Maschile da venerdì 21 sarà impegnata a Milano nella seconda fase dei Campionati del Mondo Maschili. Ieri sera gli azzurri hanno ricevuto l’abbraccio del Mandela Forum che anche per l’ultima gara giocata contro la Slovenia ha fatto registrare il tutto esaurito. I ragazzi di Blengini, però, oltre a palazzi dello sport ...

Mondiali Volley 2018 – La Nazionale italiana continua a riscuotere successo! Boom di ascolti : Mondiali Volley 2018, Nazionale Maschile: continuano gli ottimi ascolti in tv La Nazionale Maschile continua la sua corsa nei Campionati del Mondo Maschili grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta ieri sera contro l’Argentina. In attesa del match di questa sera contro la Repubblica Dominicana – che come di consueto sarà trasmesso in diretta su Rai 2 alle ore 21.15 – le gare degli azzurri continuano a far registrare ottimi dati di ...