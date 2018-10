Nazionale | emozione Biraghi | dedica il gol della vittoria a Davide Astori

calcioweb.eu

: “FRONTE DEL PORTO prove. Dal 18 debutto nazionale al @PassioniStorchi Modena. Grande emozione,una storia sui diritt… - GassmanGassmann : “FRONTE DEL PORTO prove. Dal 18 debutto nazionale al @PassioniStorchi Modena. Grande emozione,una storia sui diritt… - LabaroViolaNews : Pezzella racconta l'emozione di essere un Nazionale prima di Argentina-Brasile... - Ilsolito_In : RT @Radio3tweet: In esclusiva per Radio3 è possibile riascoltare la diretta di West Side Story che ha inaugurato la stagione di @santa_ceci… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un Paese fatto di persone che non sanno cosa vuol dire mollare. E noi che rappresentiamo questo Paese dobbiamo avere grinta, coraggio e cuore”. Lo ha scritto sul proprio profilo instagram Cristiano, autorerete decisiva nella sfida fra Polonia ed Italia, valida per la Nations League. Il calciatore viola ha postato anche una fotosua esultanza allo stadio di Chorzow. “Forza Italia, è per te D.A. 13” ha aggiuntoribadendo laalla sua rete rivolta all’ex compagno nella Fiorentina,. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloil golCalcioWeb.