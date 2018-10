Nazionale | Capello sostiene Mancini | “giusto non far giocare Immobile”

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Fabioha analizzato la prestazione dell’Italia di Roberto, con un focus su alcuni calciatori della rosa azzurra “A livello di campo sembra abbiamo imboccato la strada giusta”. E’ il commento di Fabiodopo la vittoria di ieri sera in Nations League per 1-0 dell’Italia con la Polonia. “E’ stata una buona partita, si era già visto qualcosa con l’Ucraina. La conferma della squadra ha dato fiducia ai ragazzi che si sono espressi nel migliore dei modi senza sentirsi sotto esame -prosegue l’ex allenatore tra gli altri di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1-. La forza come sempre è il centrocampo e questo ha dato vigore ed equilibrio a tutta la squadra, poi lì davanti abbiamo creato occasioni però direi che serve un cambio di peso, un ...