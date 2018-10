Nazionale al Quirinale | Mancini | “che emozione incontrare Mattarella”

La Figc compie 120 anni - la Nazionale incontra il presidente Mattarella al Quirinale. LE FOTO : All'indomani dell'esaltante successo sulla Polonia, la Nazionale incontra il presidente della Repubblica al Quirinale. Il discorso di capitan Chiellini: 'Noi della vecchia generazione abbiamo il ...

FIGC - al Quirinale celebrati i 120 anni. Mattarella : ''Fiducioso per il futuro della Nazionale'' : Non manca il gotha del mondo arbitrale, con i direttori di gara delle finali mondiali del 2002 e del 2014, Pierluigi Collina e Nicola Rizzoli. Tanti i doni per il capo dello Stato, consegnati dai Ct ...

La Nazionale al Quirinale - Mancini : "Una grande emozione - sogniamo Qatar 2022" : Gli azzurri ricevuti dal presidente Mattarella. Chiellini: "Serve la fiducia di tutti per tornare a vincere come in passato"

La Figc al Quirinale - Chiellini : 'La Nazionale sia un esempio' Mattarella : 'Spero che nel 2022 il mio successore festeggi il Mondiale' : 'A nome di tutto lo sport italiano mi sento di dire che questa è una giornata bella e importante, che celebra questa lunga storia di amore e passione di tutto il Paese nei confronti dello sport più ...

Nazionale al Quirinale - Chiellini : 'Unione e ripartenza - dobbiamo essere da esempio' : Una delusione di tutto il mondo del calcio, perché il calcio senza l'Italia è come la Scala senza musica". Lo ha detto il presidente dell'Uefa, Alexander Ceferin, al Quirinale per i 120 anni della ...