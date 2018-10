Nations League | l' Italia s' è desta | azzurri salvi ed ancora in corsa per la fase

Nations League - Polonia-Italia : 0-1. Il tabellino : Polonia-Italia 0-1, Primo tempo 0-0, MARCATORI Biraghi al 47' s.t ITALIA, 4-3-3, Donnarumma; Florenzi, dal 39' s.t. Piccini,, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, ...

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...

Pagelle Polonia-Italia 0-1 - Nations League 2019 : Chiesa e Verratti strepitosi - Biraghi la sblocca : Finalmente si sblocca la nazionale italiana di calcio. Al termine di una partita dominata in lungo e in largo in casa della Polonia la rete di Biraghi allo scadere vale il successo per 1-0. La squadra guidata da Roberto Mancini mette in mostra una condizione e un gioco davvero eccellenti, anche oggi sono mancati i gol, anche a causa della tanta sfortuna che è stata ripagata proprio al 90′. Vittoria davvero meritata. Andiamo a rivivere ...

