Nations League | la Turchia perde in Russia | cade l' Albania in Israele

Calendario Nations League 2019 oggi : Spagna-Inghilterra e Islanda-Svizzera. Programma - orari e tv : Abbiamo ancora negli occhi il gol di Biraghi che ha regalato all’Italia la matematica salvezza, che è già tempo di pensare a due nuove sfide della Nations League: questa sera andranno in scena Spagna-Inghilterra ed Islanda-Svizzera. Certamente saranno due sfide dall’appeal molto diverso, ma entrambe cariche di significato. Nel Gruppo 2 l’Islanda è spalle al muro, ma vuole riscattare il pesante 6-0 subito in terra elvetica e per ...

Le partite del giorno – Tutto lo spettacolo della Nations League : Le partite del giorno – L’ultimo weekend ha regalato emozioni e colpi di scena, emozioni in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. Nel venerdì di calcio interessanti appuntamenti da seguire, si gioca la Nations League con tanti interessanti appuntamenti, in particolare la Spagna dovrà vedersela con la pericolosa Inghilterra. Le partite del giorno ISLANDA-SVIZZERA SPAGNA-INGHILTERRA BOSNIA-IRLANDA ...

Video/ Polonia-Italia (0-1) : highlights e gol della partita (Uefa Nations League - Lega A) : Video Polonia Italia (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita di Nations League. Dopo oltre un anno gli azzurri tornano a vincere in una gara ufficiale grazie a Biraghi.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...

Polonia-Italia 0-1 - Nations League 2019 : vittoria meritatissima in zona Cesarini. Azzurri salvi - decide Biraghi : Polonia-Italia della Nations League 2019 finisce sul punteggio di 0-1 dopo un incontro davvero incredibile. La Nazionale del CT Roberto Mancini, infatti, domina in lungo ed in largo per tutti i novanta minuti ma, dopo aver sbagliato una messe di occasioni da gol, sbanca lo stadio di Chorzow con un tap-in di Cristiano Biraghi al 92′. Con questi tre punti la Nazionale si salva dalla retrocessione in Lega B della Nations League e condanna la ...

