Napoli | metro linea 1 | ancora uno stop per guasto | caos e resse tra Dante e Garibaldi

Napoli - bloccate le scale del metrò Garibaldi - disagi e caos : disagi e caos nella stazione Garibaldi della metropolitana, dove si sono bloccate le scale mobili che collegano la superficie a binari e banchine dei treni. Il complesso intreccio delle scalinate ...

Napoli - il mercoledi nero sui binari : chiuse le stazioni della metropolitana 1 - ritardi fino a mezzora sulla linea 2 : Troppi passeggeri alle banchine e pochi treni: chiuse le stazioni del metrò linea 1 da Dante a Garibaldi per motivi di pubblica sicurezza. Il servizio di circolazione dei treni da stamattina...

Metropolitana di Napoli - uscita Sanità nel rifugio antiaereo : La procedura è giunta al momento della svolta: più di trenta progetti sono arrivati a Invitalia che sta curando la fase di selezione e che darà ufficialmente il via...

Napoli-Sassuolo - corse metro più frequenti dopo la partita : corse metropolitane più frequenti dopo l'incontro di calcio Napoli - Sassuolo, in programma domenica 7 ottobre alle ore 18.00. Trenitalia , Gruppo FS Italiane, ha riorganizzato il servizio ...

Napoli. Stazione Dante linea 1 della Metro : picchiato un macchinista : Grande paura nella Stazione Dante della linea 1 della Metro di Napoli. Un viaggiatore ha aggredito e percosso il macchinista

Napoli - aggredito macchinista metro 1 : 23.35 Paura nella stazione Dante della linea 1 della metropolitana di Napoli dove un viaggiatore, poi bloccato dalla guardia giurata in servizio e consegnato alla Polizia, ha aggredito e percosso il macchinista del treno che stava andando in direzione Piscinola. Secondo testimoni l'aggressione sarebbe stata particolarmente violenta. La vittima è ora ricoverata in ospedale.Frantumata -riferiscono alcuni viaggiatorila porta interna tra la cabina ...

Serie A - Napoli-Parma : la Regione Campania garantisce corse straordinarie della metro : Il Napoli scenderà in campo domani sera alle 21 contro il Parma nel match del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Per l’occasione, la Regione Campania aumenterà il numero delle corse della metro dopo la fine del match: “La Regione Campania garantisce il prolungamento delle corse metropolitane straordinarie dopo l’incontro. I servizi, su richiesta della Regione, sono affidati a Trenitalia e ...

Napoli - mancano i vigilantes : babygang assalta la metro Vanvitelli : Raid dei vandali, sabato sera, alla stazione Vanvitelli della Linea 1 del metrò. Tra folla e ressa, un gruppo di ragazzini manomette porte e freni di emergenza del treno delle 22, uno di quelli più ...

Napoli - apre il cantiere al Plebiscito : via ai lavori della linea 6 della metropolitana : Ruspe e operai in azione da stasera a piazza del Plebiscito per il cantiere del metrò della linea 6. Il progetto prevede 14 mesi di lavori per ultimare la camera di ventilazione sotterranea al...

Napoli : medici in metropolitana grazie agli spot sulla salute : Un anno di comunicazione, una nuova campagna che mira a rafforzare nella cittadinanza l’adozione di scelte consapevoli sul tema della salute. L’Ordine dei medici di Napoli avvia un’importante campagna attraverso gli schermi di Video Metrò, una serie di spot attraverso i quali parlare a tutti in maniera semplice e diretta, in un contesto libero da qualsiasi pregiudizio. Il primo ciclo di spot riprenderà il tema delle “bufale” che spesso girano ...

Metrò - a Napoli un cantiere in piazza Plebiscito : 'I lavori della Linea 6 dureranno un anno' : Arrivano gru e operai in piazza del Plebiscito, dove dalla prossima settimana si aprirà il cantiere della metropolitana Linea 6. lavori per oltre un anno - 14 mesi per la precisione - che ...

