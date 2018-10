Napoli | Liverpool nel destino di Insigne | dalla Champions al sondaggio per giugno

Napoli : il Liverpool si muove per Insigne : Secondo Rai Sport il Liverpool segue con attenzione Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022 con il Napoli .

Napoli - Hamsik sul cammino in Champions : ” Con il Liverpool gara fantastica - ora testa al Psg” : Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato del cammino in Champions League della sua squadra: “Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle ...

Napoli - Hamsik : 'Con il Liverpool vittoria fantastica - conosciamo il Psg' : Non sarà un match con qualche sorpresa, il PSG ha dei calciatori che tutto il mondo conosce. Però adesso penso alla nazionale e alle due partite che dovremo affrontare'

Liverpool - Klopp : “So come rimediare agli errori di Napoli” : “So cosa è andato storto a Napoli e so come aggiustarlo“. La sconfitta del San Paolo è solo un incidente di percorso per Jurgen Klopp, che chiama al riscatto il suo Liverpool nel big match di domenica contro il Manchester City. “In difesa abbiamo sbagliato i tempi, non ci siamo adattati nel modo giusto a quello che hanno fatto. A fine gara era molto più netta la sensazione che meritassero di vincere: ci sentivamo sotto ...

Napoli - Albiol : 'Siamo al livello di PSG e Liverpool. Juve? In 10 è difficile' : SU ANCELOTTI - 'Sappiamo che esperienza ha il mister in questo sport e la tranquillità che dà alla squadra. Tutti sono importanti, tutti sanno di poter giocare ogni partita e di doversi far trovare ...

Albiol : 'Il campionato non è finito dopo la sconfitta con la Juve. Napoli al livello di Liverpool e PSG' : Speriamo di tornare ad essere tra le prime nazionali al mondo. Sono molto felice di tornare in nazionale, come lo sarebbero tutti. Io ho fatto bene il mio lavoro qui a Napoli e la nazionale è un ...

Champions League - Napoli davanti al Liverpool nelle quote per il passaggio del turno : Champions League, Napoli vittorioso al San Paolo sul Liverpool di Klopp, un successo che dà fiducia al club partenopeo Il momentaneo primo posto nel gruppo C ha spiazzato i bookmaker, ma per il Napoli la strada verso gli ottavi di Champions League è ancora lunga. Le valutazioni dei traders all’indomani della vittoria sul Liverpool promuovono gli azzurri, che avanzano nelle scommesse sulla qualificazione: rispetto al 2,35 offerto ...

Napoli - Milik rapinato dopo il match con il Liverpool : malviventi fuggono con un Rolex da 20mila euro. Tutti i precedenti : Rientrava a casa in zona Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, dopo la vittoria contro il Liverpool in Champions League. Ma mentre era a bordo della sua auto, è stato affiancato da due malviventi con il volto coperto a bordo di una moto che gli hanno puntato la pistola alla tempia e lo hanno rapinato. Così Arek Milik, centravanti del Napoli, è stato “alleggerito” di un orologio Rolex Daytona del valore di circa 20mila ...

Ascolti Tv - bene Rai 1 in prima serata grazie a Napoli-Liverpool : La gara tra i partenopei di Ancelotti e i Reds di Klopp ha ottenuto uno share del 19,23% su Rai 1. Buoni risultati per l'incontro anche su Sky. L'articolo Ascolti Tv, bene Rai 1 in prima serata grazie a Napoli-Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Keita - ospedale dopo malore : infarto?/ Video infortunio shock in Liverpool-Napoli : escluse patologie vascolari : Keita in ospedale dopo malore: infarto? Video: il calciatore del Liverpool si accascia a terra al San Paolo durante la sfida contro il Napoli. E' in osservazione all'ospedale Cardarelli(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:10:00 GMT)

Napoli - Arkadiuz Milik rapinato dopo la partita col Liverpool : pistola in faccia - rubato il Rolex : Il calciatore del Napoli Arkadiuz Milik è stato rapinato dopo la partita vinta al San Paolo dagli azzurri con il Liverpool. L'attaccante stava tornando a casa in località Varcaturo, sul litorale ...

Napoli-Liverpool : la stampa britannica attacca i Reds : L’impresa del Napoli, che batte allo scadere 1-0 il Liverpool nella sfida di Champions League giocata ieri sera al San Paolo, campeggia sulle pagine dei tabloid britannici. “Pianto italiano per Klopp“, titola il Sun sottolineando come “i Reds non sono riusciti a rappresentare una minaccia per il Napoli in fase offensiva e sono stati puniti nel finale“. “L’attaccante Lorenzo Insigne colpisce al ...