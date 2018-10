Napoli | la testa di cavallo di Donatello dal Mann a Matera 2019

Napoli - la testa di cavallo di Donatello da Mann a Matera 2019 : 'Il Rinascimento era un mondo ancora fatto di manoscritti da poco riscoperti, di studi filologici, di qualche, raro, rinvenimento archeologico e di contemplazione di monumenti che emergevano ancora, ...

Napoli - una testa mozzata di pesce spada nella plastica : l'Asìa a caccia dei furbetti di Posillipo : Una testa mozzata di pesce spada nella campana gialla di plastica e metalli. La scoperta è avvenuta in un cassonetto della raccolta differenziata in via Manzoni. Nel bustone nero, durante...

Sgombero delle case occupate - a Napoli protesta anti-Salvini : Corteo di protesta a Napoli contro il decreto Salvini e le sue applicazioni nello Sgombero delle case occupate. Circa trecento le persone che hanno sfilato inneggiando slogan e bloccando il traffico ...

Napoli - Hamsik sul cammino in Champions : ” Con il Liverpool gara fantastica - ora testa al Psg” : Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato del cammino in Champions League della sua squadra: “Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle ...

Primavera - Napoli-Roma : 0-2 : Celar raddoppia di testa LIVE : Marcatori: Pezzella, Celar , R, Ammoniti: Espulsi: CRONACA PREPARTITA Ore 9.45 - La Roma scende in campo con una maglia dedicata a Riccardo Calafiori, che martedì scorso ha subìto un grave infortunio ...

Napoli - paura per Milik dopo la partita : rapinato del Rolex con una pistola puntata alla testa : Bruttissimo episodio in casa Napoli. L'attaccante polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato la scorsa notte al rientro a casa dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Liverpool. Il centravanti ...

Salvini a Napoli per la sicurezza - tra applausi e contestazioni : Nella prima visita da ministro dell'Interno promette di cancellare la camorra suggerisce il ritiro della patria potestà ai genitori delle baby gang. In via Toledo corteo antirazzista con lancio di ...

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

Napoli - la prima volta di Salvini da ministro : accolto e contestato. De Magistris : “Differenza politica abissale - ma cooperiamo” : La prima visita di Matteo Salvini, a Napoli, in veste di ministro dell’Interno divide la città tra contestatori e sostenitori. In mattinata, prima di presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza, il vicepresidente del Consiglio si era recato al quartiere Vasto, un quartiere densamente popolato da migranti e teatro nei mesi scorsi di alcuni episodi di violenza e intolleranza. Poi la visita in Prefettura, accolto da circa un centinaio di ...

SALVINI - "BABY-CAMORRISTI? VIA PATRIA POTESTÀ AI GENITORI"/ Napoli : incontro con Arturo - 17enne accoltellato : SALVINI a Napoli, ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:48:00 GMT)

Salvini contestato a Napoli - il corteo lo esorta ad andare "Via da Napoli" : "Via da Napoli" e "Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati", i manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Salvini a Napoli - applausi e proteste/ Ultime notizie : “Via la patria potestà ai genitori dei baby camorristi” : Salvini a Napoli, Ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Salvini contestato a Napoli : 'La colpa non è dei padroni - ma degli immigrati' : 'Via da Napoli' e 'Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati'. I manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Napoli - Salvini contestato. Il corteo : 'Siamo tutti clandestini' : Matteo Salvini, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono stati contestati a Napoli. Dopo una tappa nel quartiere di Vasto dove la situazione è rimasta tranquilla, il ministro dell'Interno è stato accolto ...