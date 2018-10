Napoli | Fabian Ruiz | “Non gioco sempre | ma ho la fiducia di Ancelotti”

Napoli - Fabian Ruiz : “Bello avere un mister come Ancelotti. Il San Paolo è pazzesco” : Parole d’amore arrivano dal ritiro della Nazionale spagnola di calcio. A parlare questa volta è stato Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. L’ex giocatore del Real Betis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Cadena Ser riguardo il suo impatto con il mondo azzurro. Ruiz ha inizialmente voluto parlare della Nazionale: “Giocare nella nazionale maggiore spagnola […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Bello ...

Napoli-Liverpool - probabili formazioni : torna Milik - scalpita Fabian Ruiz : Sfida di assoluto prestigio per il Napoli di Carlo Ancelotti, che questa sera ospiterà il Liverpool vice-campione d’Europa in carica nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri sono reduci dal deludente pareggio di Belgrado contro la Stella Rossa, mentre i ‘Reds’ si sono aggiudicati lo scontro diretto contro il Paris […] L'articolo Napoli-Liverpool, probabili formazioni: torna Milik, ...

Live Napoli-Parma 0-0 Ancelotti lancia Fabián e Malcuit : Il Napoli, secondo in classifica con 3 punti di ritardo dalla corazzata Juventus e reduce dalla vittoria esterna sul Torino nel match di domenica scorsa, ospita questa sera al San Paolo il Parma, che...

Probabili formazioni/ Napoli Parma : diretta tv - orario e notizie live. Ballottaggio Fabian Ruiz-Hamsik : Probabili formazioni Napoli Parma: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A su moduli e titolari al San Paolo (26 settembre)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:45:00 GMT)

Napoli - scalpita Fabian : ecco quando potrebbe esordire : Come svela la Gazzetta dello Sport : 'Poche le novità di formazione rispetto alla sfida di Marassi, anche se torneranno Hamsik e Callejon . Difficile giochi invece Mertens dall'inizio, ma il belga potrebbe essere proposto dal via ...

Napoli - Fabian Ruiz e quella voglia di far bene : “io costato troppo? Dimostrerò il mio valore” : Fabian Ruiz pronto al debutto con il Napoli dopo l’infortunio: lo spagnolo ha tanta voglia di far bene e di ‘giustificare’ i 30 milioni spesi per il suo acquisto “Il Napoli ha fatto un grande sforzo sborsando 30 milioni per me e ora devo ripagarlo in campo. Più che una paura è una motivazione in più per dimostrare di valere quella cifra“. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz in merito alla ...

Napoli - Fabian Ruiz : "Io troppo caro? Motivazione in più" : In attesa di esordire in maglia azzurra, Fabian Ruiz ha parlato in Spagna del suo approccio con il calcio italiano, il Napoli e Carlo Ancelotti. Il centrocampista ex Betis è attualmente impegnato con ...

Napoli - Fabian Ruiz : 'Dimostrerò che valgo 30 milioni' : E' stato il pezzo pregiato della campagna acquisti azzurra, l'uomo chiamato a sostituire Jorginho: pagato 30 milioni di euro , il costo della clausola di risoluzione, dal Betis Siviglia, Fabián Ruiz ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Qui grazie ad Ancelotti - aspetto con ansia il debutto” : “Perché ho scelto il Napoli? In primis perché mi volevano, poi perché mi piaceva il progetto e sia Albiol che Callejon mi hanno parlato benissimo della città; inoltre Ancelotti è stato decisivo, mi ha trasmesso sin da subito grande fiducia. Ora non vedo l’ora di debuttare in azzurro, cosa a cui tengo da morire. Ho avuto la sfortuna di farmi male, ma non ho perso il buonumore e ora sono pronto. Sarà il mister decidere quando e ...

Fabian : 'Ho voglia di giocare - Ancelotti decisivo per accettare Napoli' : Fabian Ruiz , centrocampista del Napoli , ha parlato alla Gazzetta dello Sport . 'Non ho ancora avuto il privilegio di debuttare col Napoli, cosa a cui tengo da morire, però intanto c'è questa partita con la nazionale che può darci la qualificazione. Un ottimo antipasto'. ...

Lazio-Napoli - prima giornata Serie A 2018-2019 : le probabili formazioni. Immobile unico termina offensivo - Fabian Ruiz dal 1' : prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione. Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti. Grande ...