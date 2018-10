Napoli | De Laurentiis ' Piatek Ne ho parlato con Preziosi e il suo agente'

Napoli - Chiesa rimane nel mirino di De Laurentiis : La sosta delle nazionali ha interrotto un pò quello che è l’andamento frenetico del campionato, ma non ha frenato le società dal guardarsi intorno per il mercato che verrà. Una di queste è proprio il Napoli di De Laurentiis che sembra essere intenzionato a voler regalare Federico Chiesa ai propri tifosi. Secondo quanto riferisce l’edizione […] L'articolo Napoli , Chiesa rimane nel mirino di De Laurentiis proviene da Serie A News ...

Napoli - occhi su Piatek : De Laurentiis interessato al giocatore : Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Piatek , attaccante del Genoa e della Nazionale polacca. La rosea ha riferito di un forte interessamento del numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis . Quest’ultimo, si vorrebbe muovere già per gennaio, ma non sarà facile riuscire a convincere il […] L'articolo Napoli , occhi su Piatek : De Laurentiis interessato al ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti. Su Sarri invece…” : Aurelio De Laurentiis , intervistato sulle pagine del “Corriere dello Sport“, ha sottolineato l’inizio di stagione del Napoli , confermando il guanto di sfida alla Juventus e mettendo a nudo l’accordo estivo con Ancelotti. Spazio anche per una breve, ma intensa stoccata a Sarri “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti per trovare l’accordo” “Ogni tanto Carlo si informava […] L'articolo Napoli , De ...

Napoli - De Laurentiis : 'Il mio Carletto resta sei anni' : E comunque, per dire, mi tocca anche subire delle correzioni sul mondo cinematografico, del quale è esperto: ma lui ne approfitta perché è più giovane di me ed ha una memoria più fresca'. Leggi l'...

Napoli - De Laurentiis su Twitter : “Ancelotti degno della sua fama” : “Grande vittoria contro una grande squadra! Ancelotti degno della sua fama“. E’ stato il commento su Twitter del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha elogiato squadra e tecnico dopo il successo per 1-0 degli azzurri al San Paolo contro il Liverpool nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...