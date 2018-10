Napoli | ancora caos per la Metro | guasti su Linea 1 e 2 | caos e resse

Napoli - metro linea 1 - ancora uno stop per guasto : caos e resse tra Dante e Garibaldi : caos e ressa stamattina sulla linea 1 della metropolitana che ha limitato le corse a Dante a causa di un guasto tecnico ai treni. La mancanza di convogli ha reso impossibile garantire il servizio per ...

Napoli trema ancora : scossa alle 9.43 - scuola evacuata e gente in strada : POZZUOLI - Una scossa di magnitudo 2 della scala Ritcher, alle ore 9,43, a una pronfondità di 1,7 km con epicentro nella zona tra gli Astroni e la Solfatara è stato registrata...

D'Alatri : 'Napoli è luogo del cuore che ha ancora tanto da raccontare' : Alessandro D'Alatri, premiato al "Gala del Cinema e della Fiction" in corso a Napoli, festeggia il record d'ascolti della seconda serie de I bastardi di Pizzofalcone che all'esordio ha raccolto 5 ...

Reddito di cittadinanza - è flop centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

Napoli - il turnover paga ancora Sassuolo ko : la Juve resta a più 6 : Il Napoli supera il Sassuolo (2-0): reti di Ounas e Insigne. Partenza sprint per gli azzurri gol lampo del giovane attaccante francese e altre situazioni non concretizzate al meglio, due di Zielinski...

Il Napoli vince ancora : 2-0 al Sassuolo firmato Ounas-Insigne : Il Napoli di Carlo Ancelotti gioca un buon calcio, soprattutto nel primo tempo, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi e vince per 2-0 grazie alle reti realizzate da Ounas al terzo minuto e all'esordio da titolare e al subentrante Lorenzo Insigne. Il tecnico degli azzurri ha lasciato diverse pedine importanti in panchina tra cui Callejon, Allan e Hamsik ma ha comunque portato a casa i tre punti, nonostante qualche errore di troppo sotto porta da ...

Napoli - il turnover paga ancora Sassuolo ko : ma quanto spreco : Missione compiuta: il Napoli ancora rivoluzionato da Ancelotti - otto cambi rispetto al match con il Liverpool - batte al San Paolo il Sassuolo 2-0 (gol di Ounas e Insigne) e resta da solo...

Napoli - il turnover paga ancora Sassuolo ko tra sprechi e paura : Missione compiuta: il Napoli ancora rivoluzionato da Ancelotti - otto cambi rispetto al match con il Liverpool - batte al San Paolo il Sassuolo 2-0 (gol di Ounas e Insigne) e resta da solo...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Napoli vince ancora - tocca all'Inter! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Milan segna tre gol al Chievo, la Lazio batte la Fiorentina, Atalanta ancora ko(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Napoli - Albiol : “Juve favorita - ma discorso scudetto ancora aperto” : “Campionato già finito ad ottobre? No, non è assolutamente finito. Sapevamo sin dall’inizio che la Juventus era la favorita, visto che spende tanto e può permettersi grandissimi giocatori, ma ora è presto per dire che ha già vinto lo scudetto. Dobbiamo lavorare tanto per restare il più a lungo possibile lì in alto in classifica, ma il campionato è ancora tutto da giocare; pensiamo a lavorare partita dopo partita e a vincere già ...

Napoli - Ancelotti sorprende ancora : difesa a 'tre e mezzo' con Maksimovic : Il Corriere dello Sport riferisce di una prova con la difesa a tre in quel di Castel Volturno, utilizzando in fase di possesso palla un 3-5-1-1, con Nikola Maksimovic spostato a destra dell'out difensivo. Queste le ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : Serie A 2018-2019. C’è Bernardeschi - ancora panchina per Dybala : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà oggi, sabato 29 settembre, e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica. La Vecchia Signora infatti ha vinto le prime sei partite e guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti, ...

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Live Napoli-Parma 1-0 Ancora Insigne versione bomber : Il Napoli, secondo in classifica con 3 punti di ritardo dalla corazzata Juventus e reduce dalla vittoria esterna sul Torino nel match di domenica scorsa, ospita questa sera al San Paolo il Parma, che...