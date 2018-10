Musica | Apple compra la startup che scova i talenti online

Apple come X-Factor : compra Asaii - piattaforma Musicale per scoprire talenti - : L'app Shazam è stata scaricata più di 1 miliardo di volte in tutto il mondo, e viene usata per identificare canzoni oltre 20 milioni di volte al giorno.

Spotify contro Apple Music : quale dei due è il miglior servizio di Musica in streaming? : Cliccate sull’app, scegliete la lista di canzoni che preferite ascoltare in un preciso momento e riproducete la vostra Musica preferita, ovunque siate. È quello che offrono i numerosi servizi di streaming Musicale, ossia quei servizi che vi permettono di ascoltare Musica senza necessariamente scaricarla sul telefono, sul tablet o sul computer occupando spazio di memoria, e che mettono disposizione milioni di brani fra cui scegliere. Una ...

Spotify ha 10 anni - rivoluzione Musica in gara con Apple :

Apple lancia Tutti Possono Creare - gratis gli ebook per disegno - video - Musica e foto - : Oggi oltre 5.000 scuole e università in tutto il mondo hanno adottato il curriculum creato da Cupertino per imparare a programmare. Tutte le immagini in questo articolo sono di Apple.

Shazam - l’app da 400 milioni di dollari che riconosce la Musica realizzerà i sogni di Apple : “Shazam!” e lo smartphone come di incanto è in grado di riconoscere qualsiasi traccia musicale fornendo nome dell’artista, album, testo e collegamento diretto alle piattaforme streaming musicali. È solo una app per cellulari basati su sistema operativo iOS (iPhone) o Android, ma Apple ha acquistato per ben 400 milioni di dollari (340 milioni di euro) l’azienda che l’ha sviluppata. L’operazione finanziaria si è ...