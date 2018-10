MotoGp – Marquez può diventare campione a Motegi : ORARI e DIRETTE TV del Gp del Giappone : Sveglia presto, cornetto e caffè caldo: domenica c’è il primo match point per Marc Marquez a Motegi. ORARI e DIRETTE tv del Gp del Giappone: ecco come seguirlo Basta poco, davvero pochissimo, a Marc Marquez per mettere le mani sul suo quinto titolo Mondiale. Lo spagnolo della Honda potrà diventare campione del mondo di MotoGp già a Motegi, domenica, quando mancheranno ancora tre gare al termine della stagione 2018. Occhi puntatissimi ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa : La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato ...

MotoGp – La Ducati fa lo ‘sgambetto’ alla Honda - Dall’Igna sincero : “vogliamo che Marquez vinca più tardi possibile” : Gigi Dall’Igna parla al Festival dello Sport della stagione di MotoGp che sta per concludersi e di quella che verrà, il direttore generale della Ducati pronto a battersi alla conquista del Mondiale 2019 Il Festival dello Sport ha accolto ieri tante personalità sportive di spicco. Tra queste c’era anche Gigi Dall’Igna, accompagnato da Michele Pirro. I due rappresentati della Ducati Corse hanno presenziato all’evento ...

MotoGp – Doohan elogia Marquez - ma lo porta con i piedi per terra : “se vuole raggiungere Valentino Rossi…” : Mick Doohan ha solo parole di elogio per Marc Marquez: l’ex campione motociclistico esalta il pilota spagnolo In attesa di vedere nuovamente in pista i piloti della MotoGp, non ci si annoia, con clamorosi rumors e interessanti interviste. Oltre che della possibilità dell’arrivo di un nome importantissimo in Honda nel ruolo di collaudatore (QUI i dettagli), non si fa altro che parlare anche di Marc Marquez e del suo immenso ...

MotoGp – Danilo Petrucci e quel paragone calcistico : “ecco a chi paragono me - Rossi e Marquez” : Danilo Petrucci come Gattuso: il ternano del team Pramac e quel paragone calcistico, ecco a chi il ducatista associa Rossi e Marquez Una settimana di pausa per i piloti della MotoGp prima del trittico asiatico e dopo il primo storico Gp della Thailandia. A Buriram ha trionfato un eccezionale Marc Marquez, al termine di una sfida appassionante con Andrea Dovizioso. Un secondo posto per la Ducati, che ha dovuto gareggiare con un pilota in ...

MotoGp - Rossi : «Marquez può battere i miei record - ma non sono preoccupato» : LONDRA - I record di Valentino Rossi sono "sotto attacco", con Marc Marquez che potrebbe insidiare i primati del pilota italiano: a 25 anni e mezzo lo spagnolo ha vinto 68 gare e 6 mondiali, Rossi ...

MotoGp – Dal calcio di Rossi all’incidente con Jorge - il padre di Lorenzo furioso : “Marquez fa quello che cazzo vuole” : Chicho Lorenzo ha attaccato duramente Marc Marquez, accusandolo di compiere volontariamente gesti sconsiderati in pista Jorge Lorenzo pare abbia messo una pietra sopra all’incidente avvenuto al via ad Aragon, quando una manovra di Marquez costrinse lo spagnolo a finire a terra procurandosi una frattura al piede. Una situazione che aveva mandato su tutte le furie il ducatista, calmatosi leggermente dopo la telefonata ricevuta dal ...

MotoGp - La Ducati senza di lui e Marquez come compagno di box - Lorenzo si proietta nel futuro : 'Marc vorrà dimostrare di non avere punti ... : Il problema è che alcune persone pensavano che sarei stato campione del mondo nel mio primo anno in Ducati. Poi davanti c'era Marquez, che erano già cinque anni che correva con la Honda'. AFP/...

MotoGp – La Ducati senza di lui e Marquez come compagno di box - Lorenzo si proietta nel futuro : “Marc vorrà dimostrare di non avere punti deboli” : Jorge Lorenzo parla della sua stagione in Ducati e del suo futuro in Honda, il pilota spagnolo commenta le mosse del suo prossimo compagno di box Marc Marquez Jorge Lorenzo dopo essere incappato in un brutto incidente al via della gara di Aragon, che l’ha costretto al ritiro ed all’ingessatura dell’alluce del piede destro, non ha potuto disputare neanche il Gp di Thailandia. A Buriram ‘fatale’ al pilota ...

MotoGp - Rossi : 'Marquez può battere i miei record' : "Marquez può battere i miei record, ma la cosa non mi preoccupa". Così Valentino Rossi durante una sessione di domande e risposte organizzata dallo sponsor Dainese con i clienti dello store di Londra. ...

MotoGp - Marc Marquez e quel paragone con Andrea Dovizioso : “siamo come Schwantz e Rainey” : Il pilota della Honda ha paragonato il suo duello con Dovizioso a quello tra Schwantz e Rainey Un duello bellissimo, ricco di spettacolo e colpi di scena. Marquez e Dovizioso hanno regalato spettacolo in Thailandia, sorpassandosi a vicenda fino all’ultima curva, dove ad avere la meglio è stato lo spagnolo della Honda, avvicinatosi così al settimo titolo in carriera. AFP/LaPresse Un momento d’oro per il rider di Cervera, che non ...

Lewis Hamilton e Marc Marquez : i migliori in F1 e in MotoGp. Tante affinità in pista tra i due assi dei motori : Quattro gare al termine dell’annata e due Mondiali ormai in ghiaccio. Nella massima espressione della competizione motoristica su due e su quattro ruote i giochi ormai sembrano fatti. Il merito è di due dominatori: Lewis Hamilton e Marc Marquez. Il britannico di casa Mercedes, dopo aver suonato la nona sinfonia in Giappone, ha portato a 71 i successi in carriera in F1 e a 67 le lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis si ...

Video/ MotoGp : highlights Gp Thailandia 2018 Buriram - la vittoria di Marquez e il duello con Dovizioso : Video MotoGp: highlights Gp Thailandia 2018 Buriram, la vittoria di Marquez e il duello con Dovizioso. Sul podio anche Vinales, quarto Rossi. Mondiale ormai chiuso(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:03:00 GMT)

MotoGp - Marquez vince in Thailandia : Valentino è quarto : Quarta la Yamaha di Valentino Rossi dietro al compagno di squadra Maverick Vinales, terzo, e alla Ducati di Andrea Dovizioso secondo, superato solo nelle ultime curve del campione del mondo e leader ...