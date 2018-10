Morti nella Solfatara | via alla perizia | gas detector | 7 superesperti al lavoro

Bus nella scarpata in Irpinia con 40 Morti - pm : "10 anni ai vertici Autostrade e Castellucci" : Dieci anni di reclusione per i vertici di Autostrade per l'Italia, accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo: è la condanna richiesta dal procuratore capo di Avellino al processo per la strage del bus precipitato il 28 luglio 2013 dal viadotto "Acqualonga" dell'A16 Napoli-Canosa, uccidendo 40 persone

Dramma in Kenya - bus carico di passeggeri finisce nella scarpata : 50 Morti - anche bimbi : La tragedia nella mattinata di mercoledì lungo la strada che dalla capitale Nairobi porta a Kisumu, nell'ovest del Paese africano. Il conducente del pullman avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre guidava lungo un ripido pendio finendo per andare fuori strada e infine giù per una scarpata.Continua a leggere

Malore nella notte - muore imprenditrice 44enne. Era la zia dei fratelli Morti nel rogo di Messina : È morta Mariagrazia Messina, titolare di un negozio nel centro della città di Messina e zia dei piccoli Francesco Filippo e Raniero, i due bambini morti lo scorso giugno nel devastante incendio avvenuto nella loro casa in via dei Mille. Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.Continua a leggere

Incidente nella notte : Morti due giovani : Tragedia a Milano in viale Ergisto Bezzi. A scontrarsi un'auto e una moto, nulla da fare per due ragazzi

Milano - schianto nella notte : moto contro Smart - Morti due giovani : Un incidente stradale dalle tragiche conseguenze si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in viale Ergisto Bezzi a Milano, all'incrocio con via Marostica. Una moto guidata da un 29enne, che ...

Sparatoria nella contea Harford : ci sono diversi Morti : Conflitto a fuoco nella contea Harford, a nord est di Baltimora, in Maryland. La Polizia riferisce di diverse vittime, tre

Morti legionella Trentino : non è in acqua : ANSA, - TRENTO, 14 SET - Nessuna presenza di legionella nell'acqua dell'acquedotto pubblico di Andalo, in Trentino, dove ad agosto si erano verificati una serie di casi, tra cui due vittime: due ...

Padova - casa a fuoco nella notte : madre e figlio trovati Morti abbracciati : Padova - Questa notte alle 2:30 pauroso e tragico incendio in una casa singola di due piani a Conselve in via Padova. A provocare il rogo, divampato al piano terra, è stato un corto circuito. La casa ...

Epidemia di polmonite : 12 casi di legionella - tre Morti e 196 ricoveri : La legionella uccide a Brescia e Lecco. L'allarme si allarga nel Nord Italia. Nel Bresciano un caso sospetto è diventato caso accertato. È morta infatti per polmonite da legionella...

