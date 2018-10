Montagna | dispersi in Val Grande 2 escursionisti varesini

Montagna : si perdono in Sila - 3 dispersi salvati nella notte dal Soccorso Alpino : Tre giovani calabresi ieri pomeriggio, intorno alle 15, hanno lasciato la propria auto sulla strada delle Vette nel cuore della Sila, nei pressi della località Macchia Sacra, posta a quota 1750 mt , per cercare funghi. Con il sopraggiungere dell’imbrunire, verso le ore 20.00, non riuscendo più a trovare la strada del ritorno, hanno deciso di contattare la madre di uno dei tre, la quale ha chiamato la centrale 112 dei carabinieri di Cosenza ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : morto alpinista in alta val Martello - 3 dispersi : Tragico incidente in Montagna, in Alto Adige: un alpinista è morto e 3 compagni di cordata risultano dispersi in alta val Martello, a 3.000 metri di quota. La vittima sarebbe precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. Sul posto il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan. L'articolo Incidenti in Montagna, Alto Adige: morto alpinista in alta val Martello, 3 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Ragazzi dispersi in Montagna : soccorsi a Palermo : Due Ragazzi di vent’anni dispersi in montagna nella zona della Grotta dell’olio a Capo Gallo a Palermo, sono stati soccorsi dai forestali e dai vigili del fuoco. Decisivo l’intervento degli “Amici della costa”, che dal mare hanno individuato i due dispersi tramite un teleobiettivo e hanno indicato alla guardia costiera la posizione esatta alle squadre di soccorso. Adesso i due Ragazzi sono stati soccorsi. Uno di ...

Dispersi sul Monte Bianco - trovati i corpi degli alpinisti Elisa - Alessandro - Luca e la passione per la Montagna : Sono riusciti a individuarlo grazie alla triangolazione delle ultime telefonate. Confermata l’ipotesi iniziale di deviazione del percorso. Era in gita sul Monte Bianco con la fidanzata Elisa e il fratello Alessandro per festeggiare il suo compleanno

