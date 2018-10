Mitsubishi L200 - Il debutto è fissato per il 9 novembre

quattroruote

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Laha diffuso un nuovo teaser del nuovo pick-upe ha confermato per il prossimo 9la diffusione di immagini e dettagli ufficiali.Il frontale si trasforma con il Dynamic Shield. Ancora una volta l'anteprima punta l'attenzione sul frontale, con una immagine che mostra i gruppi ottici e parte della mascherina. Sono visibili le nuove luci diurne a Led, mentre la parte inferiore con due elementi verticali nel paraurti era già stata svelata nel teaser del settembre scorso. L'intenzione dellaè quella di portare anche su questo modello il Dynamic Shield, allineando così l'immagine ai prodotti recenti come il restyling dell'Outlander.Dati tecnici ancora segreti. Con oltre 4,7 milioni di esemplari prodotti in oltre 40 anni di carriera il pick-up(Triton per alcuni mercati) è uno dei modelli chiave della Casa giapponese. Per il momento le ...