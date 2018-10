Milano | vasto incendio a Quarto Oggiaro

Milano - vasto incendio in un capannone : la colonna di fumo visibile da un chilometro. Indagini sulle cause : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non ...