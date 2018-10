Milano : torna festival 'La città che sale' - iniziative tra centro e periferie (2) : (AdnKronos) - La versione autunnale (cui seguirà una invernale e poi una primaverile) parte giovedì 15 in via Maspero 18 con Flower Power concerto con Nicoletta Tiberini (voce) e Valerio Scrignoli (chitarra elettrica), dedicato alle canzoni che hanno infiammato gli anni 60 e la generazione dei figli

Torna 'Milano Golosa' con 200 espositori del gusto : "Il capoluogo lombardo - ha concluso l'assessore - pu e deve essere la vetrina sul mondo delle nostre eccellenza".

Dal 12 al 21 ottobre torna la Milano Fall Design week : Dal 12 al 21 ottobre torna la Milano Fall Design week, l’appuntamento per gli amanti del Design e dell’architettura giunto

Milano torna in negativo con le altre borse europee : Piazza Affari annulla i guadagni registrati a metà seduta , riconquistando il segno meno dell'avvio. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA a 1,151. ...

Milano-Torino - Fabio Aru torna a gareggiare : “non posso sapere come starò - ma non volevo mancare” : Fabio Aru torna in gara: oggi il sardo alla Milano-Torino con Moscon e Valverde, le sensazioni del sardo della UAE Team Emirates Si corre oggi la Milano-Torino: i ciclisti, dopo le fatiche di ieri della Tre Valli Varesine, tornano protagonisti in sella alle loro bici. Oggi, dopo la sua prestazione deludente al Memorial Pantani dello scorso settembre, torna in gara anche Fabio Aru, al fianco di Moscon e Valverde. Il sardo è pronto a dare ...

Milano-Torino 2018 : grande sfida sul Colle di Superga. Presenti Valverde - Moscon e Alaphilippe. Torna in corsa Aru : Domani si correrà la 99ma edizione della Milano-Torino. La corsa che apre il Trittico d’Autunno vedrà i corridori sfidarsi sul classico arrivo in salita sul Colle di Superga, in cui ci aspettiamo grande battaglia vista la startlist di grande livello. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della Milano-Torino 2018. Percorso Partenza da Magenta e arrivo a Superga dopo 200 km. Nella prima parte si attraversa la pianura Padana, in ...

Milano. Venerdì 12 ottobre torna la notte lilla : torna Venerdì 12 ottobre la “notte lilla” con un’edizione dedicata al vino in occasione della prima edizione della Milano Wine

Milano. Oggi torna la festa esagerata a Casa Jannacci : torna a Casa Jannacci, l’antico dormitorio comunale di viale Ortles 69, lo spettacolo “esagerato”. Oggi la struttura a gestione pubblica

Fi : a Milano torna la convention #IdeeItalia : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - '#IdeeItalia. La voce del Paese. Pil 4.0. Persona Impresa Libertà. Solo la crescita è felice'. È questo il titolo della tre giorni (5-6-7 ottobre) organizzata a Milano dal gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, presieduto da Mariastella Gelmini, e da tutti i p

Milano torna in piazza per Mimmo Lucano - l'appello sui social : "La solidarietà non si arresta" : In contemporanea con la manifestazione che si terrà a Riace in favore del sindaco calabrese arrestato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina

Milano. Domani torna Expo per lo sport all’Arena civica : Per il quarto anno l’Arena civica si trasforma in un parco giochi dello sport, dal 4 al 7 ottobre. Sono

Borsa - Milano arranca e spread torna a 300 punti : La Borsa di Milano chiude la sua quinta seduta consecutiva in territorio negativo sulle tensioni che stanno accompagnando la stesura di Def e Manovra finanziaria. Il Ftse Mib, dopo una giornata sull'...

Rapporto uomo-natura e sviluppo sostenibile - torna a Milano il festival 'A Seminar la Buona Pianta' : Il Rapporto fra l'uomo e la natura e il ruolo dell'impresa sostenibile nell'economia del futuro. Questi alcuni dei temi al centro del festival 'A Seminar la Buona Pianta' a Milano

Milano. Domenica torna la rassegna per scoprire il Cimitero Monumentale : Domani, Domenica 30 settembre, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna ‘Museo a cielo aperto’. Dalle 10 alle 18