Milano | rogo nel capannone pieno di rifiuti | indaga la Procura

Milano - INCENDIO IN DEPOSITI RIFIUTI/ Video ultime notizie - aperta inchiesta su rogo in primo capannone : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. Fiamme alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:51:00 GMT)

Milano Rogoredo - Fs : «Il muro antidroga tutela i passeggeri e blocca lo spaccio. Ora tocca alla città» : «Per Rogoredo abbiamo fatto ciò che era possibile fare per la nostra parte, e siamo pronti e disponibili a verificare se ci sarà altro di utile ed efficace che si potrà progettare in futuro». Franco ...

Milano : Salvini - intervento massiccio e risolutivo su parco Rogoredo (2) : (AdnKronos) - "Regione Lombardia - ha fatto sapere ancora Salvini - mi ha segnalato un'altra criticità su cui lavoreremo per avere un intervento straordinario di forze dell'ordine. Attendo che la Regione mi indichi le tre o quattro linee ferroviarie di Trenord a più alta pericolosità. Se mi viene da

Milano : Salvini - intervento massiccio e risolutivo su parco Rogoredo : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Prevenzione e lotta allo spaccio di stupefacenti, soprattutto vicino alle scuole, lotta alle infiltrazioni mafiose, sicurezza sui convogli Trenord tra i temi affrontati oggi dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Milano. "Abbiamo approvato

Terribile rogo nel gattile a Milano - morti ottanta mici : Il gattile di Rho , Milano, è andato a fuoco durante la notte e praticamente tutti i gatti ospitati, oltre 80 stanziali, sono morti nel rogo. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco si ...

