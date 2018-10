Milano | rogo in un deposito di rifiuti Fiamme altissime | un ferito

ilsecoloxix

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Diverse esplosioni, poi l’incendio, alto oltre quaranta metri e una colonna di fumo nero alta chilometri. Ilè ora sotto controllo: il sospetto che sia doloso. Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato questa sera intorno alle 20.30 nell’area nord di, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Ilriguarda un capannone didella Ipb e sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco, giunti in via Chiasserini con 13 mezzi.Ilè ora sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati invitati a non aprire le finestre delle proprie abitazioni. Nell’incendio scoppiato questa sera è rimasto fortuitamente coinvolto un 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed è stato trasportato all’ospedale Sacco in codice verde.