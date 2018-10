: Faccio i miei più sentiti complimenti ai @_Carabinieri_ forestali di Milano e Pavia per aver arrestato 6 persone p… - SergioCosta_min : Faccio i miei più sentiti complimenti ai @_Carabinieri_ forestali di Milano e Pavia per aver arrestato 6 persone p… - Cyber_Feed : • News • #Milano, rogo in capannone rifiuti - TelevideoRai101 : Milano, rogo in capannone rifiuti -

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato ieri sera in un deposito dia Bovisasca, nella zona Nord di. Un pompiere è rimasto lievemente ferito. Sulle cause sono in corso accertamenti:il sospetto è che si tratti didoloso. Al momento i tecnici dell'Arpa hanno escluso gravi problemi per la salute, anche se bisognerà capire con certezza quali materiali si trovavano nele se si tratti o meno dipericolosi.(Di lunedì 15 ottobre 2018)