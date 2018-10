Milano | quando la periferia diventa una scelta | “Qui c’è vita” E sui negozi etnici

Basket - Eurolega 2018-2019 : quando gioca la prossima partita l’Olimpia Milano? Data - programma - orario e tv della sfida contro il Real Madrid : È in corso il match di esordio dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 in casa dei montenegrini del Buducnost (DIRETTA LIVE su OA Sport), ma è difficile non guardare con estremo fermento alla prima in casa dei lombardi nella massima competizione europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì alle 20:45. I campioni di Europa, oltre che di Spagna, fanno paura, ma l’Olimpia quest’anno può dare filo da torcere a ...

Olimpiadi Invernali 2026 - quando si decide l’assegnazione? Data - programma e orario. Milano-Cortina sognano : Milano e Cortina d’Ampezzo sogna di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La candidatura per l’organizzazione della rassegna a cinque cerchi è lanciata, l’accoppiata italiana se la dovrà vedere con Stoccolma e Calgary ma la capitale svedese ha dei seri problemi politici (il consiglio comunale non vede di buon occhio la candidatura e la situazione è di stallo a livello nazionale visto che manca una maggioranza in Parlamento) e ...

NICK MASON'S SAUCERFUL OF SECRETS/ Quando i Pink Floyd erano giovani e selvaggi : il concerto di Milano : L'ex batterista dei Pink Floyd ha fatto tappa a Milano con un concerto in cui ha riproposto alcuni pezzi del periodo 1967-1972 mai più suonati dalla band. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:11:00 GMT)PROGRESSIVE ROCK/ Guru Guru, Big Big Train, Soft Machine: ecco le star del 2018, di W. GattiSAGRA MUSICALE UMBRA 2018/ Guerra e pace tra sonate, sinfonie e poesie, di G. Pennisi

Italia-Finlandia - Mondiali volley 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : azzurri a Milano : Domani venerdì 21 settembre si giocherà Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile in programma al Mediolanum Forum di Milano. Gli azzurri tornano in campo dopo aver conquistato cinque vittorie consecutive e sono pronti a fare il proprio debutto nella seconda fase della rassegna iriData con il concreto obiettivo di portare a casa altri tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla Final Six di Torino. La nostra ...

Uniqlo a Milano - l’apertura : quando e dove : Finalmente è ufficiale: Uniqlo, colosso giapponese del fast fashion, aprirà un negozio a Milano il prossimo 6 aprile. Il primo punto vendita presente in Italia avrà, naturalmente, una posizione di tutto rispetto; sorgerà in Piazza Cordusio 2, a due passi dal Duomo, e accanto a Starbucks. Un connubio perfetto. Il negozio avrà una superficie di circa 2.500 mq e si svilupperà su tre piani. Saranno vendute tutte le collezioni, uomo, donna e bambino ...