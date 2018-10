Milano | incendio in capannone di rifiuti a Quarto Oggiaro Video ultime notizie | incubo

Milano : brucia deposito di rifiuti - forse l’ennesimo incendio doloso : La colonna di fumo alta diversi chilometri è visibile da mezza città. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per provare a spegnere le fiamme. Un’impresa difficile e pericolosa, perché nel capannone di via Chiasserini, nel quartiere Bovisasca, alla periferia nord di Milano, ci sono migliaia di tonnellate di rifiuti. Il dubbio è che si tratti dell...

Incendio a Milano - il Comune ai residenti : “Tenete chiuse le finestre” : “Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa, fatto insieme il punto alle ore 1.15 del 15 ottobre con Ats, Arpa e VVFF, si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell’Incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. ...

C’è stato un nuovo incendio di un deposito di rifiuti a Milano : Domenica sera, intorno alle 20.30, è iniziato un grande incendio in un deposito di rifiuti in via Chiasserini a Milano, in un’area scarsamente abitata tra i quartieri Bovisa, Bovisasca e Quarto Oggiaro. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse The post C’è stato un nuovo incendio di un deposito di rifiuti a Milano appeared first on Il Post.

Milano - vasto incendio a Quarto Oggiaro : Un vasto incendio è divempato domenica sera in zona Quarto Oggiaro, alla periferia nord di Milano. Visibile un'alta colonna di fumo. Avrebbe preso fuoco un capannone di rifiuti. Sul posto i ...

Milano - incendio in un deposito di rifiuti alla Bovisasca : vigile del fuoco lievemente ferito : Una serie di esplosioni, poi fiamme di oltre quaranta metri e una colonna di fumo nero alta diversi chilometri. È stato domato nella notte l'incendio che ha bruciato, dalle 20.30 di domenica sera, un ...

Milano. Incendio in un deposito di rifiuti a Bovisasca : Maxi Incendio divampato domenica sera in un deposito di rifiuti a Bovisasca. Il rogo è scoppiato nella zona Nord di

Milano - vasto incendio in un capannone : la colonna di fumo visibile da un chilometro. Indagini sulle cause : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non ...

Milano - vasto incendio in un capannone : la colonna di fumo visibile da un chilometro di distanza : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non ...

Vastissimo incendio in via Chiasserini a Milano : fiamme visibili da chilometri : Un incendio di importanti proporzioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca. Le fiamme sono altissime, a diversi metri dal ...

Milano - quartiere bovisasca : vasto incendio - si teme nube tossica : Milano - Nelle ultime ore un vasto incendio sta interessando il quartiere bovisasca, si teme nube tossica. Milano, quartiere bovisasca - Nelle ultime ore sono state numerose le segnalazioni di un...

Milano - paura per un grosso incendio a Quarto Oggiaro : ambulanze sul posto [FOTO LIVE] : 1/30 LaPresse/Stefano Porta ...

Incendio a Milano : alta colonna di fumo a Quarto Oggiaro : Un Incendio di importanti proporzioni è scoppiato questa sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Quarto Oggiaro. Il rogo riguarderebbe un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è ancora molto alta e i vigili del fuoco, presenti sul posto con numerosi mezzi, non possono ancora avvicinarsi al sito interessato dalle fiamme. Un’alta colonna di fumo e’ visibile da molti punti della citta’, anche a ...

Milano : vasto incendio in un'azienda chimica di Cologno Monzese [IMMAGINI] : vasto incendio in serata a Milano, zona Cologno Monzese. Colonna di fumo nero e denso ben visibile. Un vasto incendio si è scatenato nelle prime ore della sera nell'area nord di Milano, esattamente...

Milano : esplosione e incendio in azienda chimica - un ferito : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un uomo è rimasto ferito nell'esplosione avvenuta in una azienda chimica a Marcallo con Casone, Comune in provincia di Milano. Alle 15, per cause ancora da accertare, vi è verificata l'esplosione, a cui è seguito un incendio. Tredici persone sono rimaste coinvolte e un u