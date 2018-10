Milan | Yonghong Li | Fassone e il miraggio dei ricavi dalla Cina

Milan - riecco Yonghong Li : Teamway lo cerca per un prestito mai estinto : La società di Hong Kong è sulle tracce dell'ex presidente del Milan, che non ha mai estinto un prestito da 8,3 milioni di dollari erogato ad agosto 2017. L'articolo Milan, riecco Yonghong Li: Teamway lo cerca per un prestito mai estinto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.