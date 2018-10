Milan | l' ex Giunti | ' Gattuso? Bisogna fargli i complimenti'

calciomercato

: Ho scoperto anche Giunti del Milan, ac milan aveva un sacco di giocatore di merda - ibradiagne31 : Ho scoperto anche Giunti del Milan, ac milan aveva un sacco di giocatore di merda -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Federico, ex centrocampista deled ex compagno diin rossonero, parla a Sky Sport proprio dell'allenatoreista: 'Gli faccio iper come ha gestito il suo periodo. E' iniziato in maniera difficile col 2-2 a Benevento, lui ha lavorato molto e i frutti si stanno ...