Milan | Gattuso studia il colpo | ritrovare Calhanoglu e innescare Higuain

Derby - sfida sotto canestro. Scariolo : 'Inter più assortita'. Messina : 'Milan - il gruppo è con Gattuso' : Festival dello Sport, Maldini: "Primo Derby da dirigente? Più analisi e meno emotività. In teoria..." il coach rossonero - Ettore Messina non sarà impegnato domenica sul parquet con i San Antonio ...

Milan - che bordata di Berlusconi a Gattuso : “servono due punte - non so come faccia a non capirlo” : Il Cavaliere ha parlato dell’attuale momento del Milan, non lesinando una frecciatina a Gattuso Il presente si chiama Monza, ma Silvio Berlusconi non può assolutamente dimenticarsi del suo Milan. Presente allo stadio Brianteo per assistere al match con la Triestina, il Cavaliere è tornato a parlare del momento del club rossonero, lanciando una frecciata velenosa a Gattuso. LaPresse/Matteo Cogliati “Di questa proprietà si può ...

Suso : 'Ho DNA giusto per giocare nella Spagna. Milan? Gattuso è il numero uno' : La Spagna è una delle migliori selezioni al mondo, per me è un premio enorme". Poche le differenze nel gioco tra Luis Enrique e Gattuso: "Non cambia tanto, hanno idee abbastanza simili. Anche il ...

Milan - Maldini a tutto campo 'Gattuso ha nostra fiducia - è cresciuto molto' : Era un visionario: ricordo che ci guardavamo straniti quando ci diceva che saremmo diventati il miglior club del mondo. Farà bene con il Monza. Mi ha sorpreso questa sua scelta ma sono certo farà ...

Milan - Maldini : 'Gattuso ha fatto un grande salto di qualità. Paquetà giocatore che può far sognare' : Un tuffo nel passato, soffermandosi però anche sul presente e sul nuovo ruolo all'interno della dirigenza del Milan . Il Festival dello Sport di Trento è l'occasione per Paolo Maldini di ripercorrere la propria carriera, parlando anche degli obiettivi a breve-medio termine della società rossonera. Si parte con il passato, dalle ...

Milan - Maldini : “Gattuso è un allenatore preparato - Paquetà può far sognare i tifosi” : Paolo Maldini, ospite a Trento del Festival dello Sport anche per ripercorrere la sua straordinaria carriera in rossonero, non si sottrae all’attualità e dice la sua su Gattuso e il neo acquisto Paquetà: “Rino ha un grande senso di appartenenza ed è quello che io e Leonardo vogliamo trasferire al Milan – dice Maldini, neo responsabile dell’Area sport del club rossonero -. L’immagine di Rino sta cambiando: ...

Kalinic : “con Gattuso il Milan andrà lontano” : “Gattuso è incredibile. Fuori è un tipo molto simpatico, che racconta le barzellette, ma quando inizi ad allenarti dà tutto e vuole tutto. Ti mette pressione. È pazzo, ma in senso buono. È una grande persona e penso che il Milan andrà lontano con lui”. E’ il giudizio sul suo ex allenatore di Nikola Kalinic oggi in forze all’Atletico Madrid. In una intervista ad ‘As’, l’attaccante croato torna a ...

Milan - Gattuso : 'Avrei giocato volentieri con Modric' : MilanO - ' Con chi mi sarebbe potuto giocare? Ce ne sono tanti, tutti dicono Cristiano Ronaldo o Messi ma a me sarebbe piaciuto giocare con Modric: e' in un ruolo diverso ma mi da' la sensazione di ...

Kalinic : "Gattuso? Pazzo - ma il Milan andrà lontano con lui" : Nikola Kalinic, la scorsa estate, spinse tantissimo per lasciare la Fiorentina in favore del Milan dove c'era Vincenzo Montella, pronto a fare carte false pur di affidargli le chiavi dell'attacco rossonero. L'esperienza del tecnico campano, però, terminò nel mese di novembre anche se il centravanti croato non riuscì mai, dall'inizio, ad integrarsi e a calarsi nella parte. I numeri di Kalinic sono stati impietosi nella scorsa stagione: sei reti ...