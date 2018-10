Milan | Cutrone ora è ' ufficiale' | ha rinnovato fino al 2023

Milan - Cutrone ha rinnovato fino al 2023 : lo dice il bilancio : Quello dell'attaccante è stato l'unico accordo non annunciato ufficialmente

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone (doppietta) e Higuain ribaltano i greci : rivivi il live del match : Risultato Milan-Olympiacos 3-1 90+3′ – Termina il match tra Milan e Olympiacos. I rossoneri si impongono con il risultato di 3-1. 90′ – Saranno tre i minuti di recupero. 85′ – L’Olympiacos non sembra avere più le energie fisiche e mentali per accennare una reazione. 79′ – Suso imbecca Calhanoglu sulla fascia destra. Il turco mette in area uno splendido cross rasoterra per Cutrone, che ...

Milan - che investitura per Cutrone. Shevchenko : 'Mi piace - con Higuain...' : Shevchenko, in una intervista alla Gazzetta dello sport, parla di Milan: 'È una squadra che mi gasa. Mi piace Cutrone, può crescere con Higuain'.

Milan - Gattuso : 'Cutrone in Nazionale - ma non sta bene...' : CARNAGO - 'Cutrone deve essere orgoglioso della chiamata, io sono contento per lui ma non sta bene, gli fa male la caviglia. Ma si deve presentare e deciderà la Nazionale '. Così Rino Gattuso sulla ...

Milan - Gattuso : "Voglio i tre punti. Orgoglioso di Cutrone in azzurro. Bakayoko? Colpa mia..." : Dopo la vittoria in rimonta contro l'Olympiacos in Europa League il Milan di Gattuso cerca continuità anche in campionato. Domani pomeriggio a San Siro c'è il Chievo di D'Anna."Domani dobbiamo portare ...

Milan : Ibra - la convivenza con Higuain e il sacrificio di Cutrone : Raiola e lo svedese si scambiano messaggi d'affetto con Leonardo: trattativa aperta, ma dove lo mette Gattuso?

Milan - senti Ganz : 'Higuain più Cutrone? Mi ricordano Sheva e Inzaghi' : Rino Gattuso ha le idee molto chiare: per quanto Higuain e Cutrone possano fare scintille insieme, la loro convivenza nell'attacco del Milan è un'arma da utilizzare negli spezzoni finali di gara. ...

Milan - Higuain-Cutrone è una soluzione possibile : L'attacco del Milan con il doppio centravanti ha convinto contro l'Olympiacos e potrebbe essere riproposto anche in campionato

Serie A - Milan : Cutrone è un cecchino : Coccolato anche dal suo allenatore Rino Gattuso al fischio finale ai microfoni di Sky Sport: Cutrone ha fame? Al Milan si mangia tanto, almeno ogni 2 o 3 ore , ride, ndr, . Patrick mi piace per ...

Cutrone fa bene al Milan e a... Higuain : il 4-4-2 è l'arma in più per Gattuso : Dalla partita con l'Olympiacos un'importante indicazione tattica: il baby-bomber sostegno prezioso anche per il Pipita

Gazzetta Milan-Olympiacos - le pagelle : disastro Bakayoko - top Cutrone : Basti pensare che il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport è Tiémoué Bakayoko . Il voto è impietoso, ma anche la perfetta immagine della sua partita: 4.5. 'Purtroppo non ci sono altre parole: ...

Cutrone sveglia il Milan. Il baby bomber e Higuain abbattono l'Olympiacos : Milano - Una coppia di centravanti d'oro. Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain risollevano il Milan e permettono alla squadra rossonera di agguantare la quarta vittoria stagionale, la seconda in ambito europeo dopo quella all'esordio contro il modesto Dudelange. Dunque, Milan che supera l'esame di greco, nonostante il vantaggio iniziale dell'Olympiacos. Ci pensa il bomber di scorta, il solito Cutrone, quello che Gattuso butta in campo quando serve ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone : 'Provo a rubare più possibile da Higuain. L'esultanza? Non ve lo dico' : Due gol in dieci minuti per salvare il Diavolo. Un'altra serata tutta da ricordare per Patrick Cutrone che dopo essersi ristabilito completamente dall'infortunio che l'aveva tenuto fuori dai campi per ...