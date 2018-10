Milan | Bakayoko rispedito al Chelsea già a gennaio?

Milan - Gattuso : "Voglio i tre punti. Orgoglioso di Cutrone in azzurro. Bakayoko? Colpa mia..." : Dopo la vittoria in rimonta contro l'Olympiacos in Europa League il Milan di Gattuso cerca continuità anche in campionato. Domani pomeriggio a San Siro c'è il Chievo di D'Anna."Domani dobbiamo portare ...

Gazzetta Milan-Olympiacos - le pagelle : disastro Bakayoko - top Cutrone : Basti pensare che il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport è Tiémoué Bakayoko . Il voto è impietoso, ma anche la perfetta immagine della sua partita: 4.5. 'Purtroppo non ci sono altre parole: ...

Milan - Gattuso : 'Bakayoko fatica - Higuain bene con un'altra punta. Ibrahimovic? Vediamo' : Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport dopo Milan-Olympiacos, le dichiarazioni del tecnico rossonero. CUTRONE - 'Ha giocato a Empoli con problemi alla caviglia e non è ancora al 100%, prende antiinfiammatori. Per come si sta ...

Milan-Olympiacos - le pagelle : Calhanoglu regala due assist - male Bakayoko : pagelle MILAN REINA 6 Si tuffa in ritardo sul gol di Guerrero, ma le responsabilità non sono sue. CALABRIA 5.5 Leiva gli va sempre via in velocità. Meglio nella ripresa. ZAPATA 5.5 Torna titolare e si ...

Probabili formazioni / Milan Olympiacos : Bakayoko sarà titolare? Orario - diretta tv e novità live : Probabili formazioni Milan Olympiacos: diretta tv, Orario e le ultime notizie sui giocatori attesi domani in campo a San Siro per il secondo turno di Europa League.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:47:00 GMT)

Diretta/ Dudelange Milan (risultato live 0-0) streaming video Tv8 : Higuain e Bakayoko vicini al gol! : Diretta Dudelange Milan, info streaming video Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che vale per la prima giornata del gruppo F nella nuova Europa League(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:21:00 GMT)

Milan - Bakayoko e il lavoro extra di...postura! : Focus della Gazzetta dello sport su Timouè Bakayoko . Secondo la Rosea Gattuso intende correggere la 'postura al momento di ricevere palla'. Nonostante la già buoma esperienza maturata dall'ex Chelsea, il tecnico rossonero ...

Milan Gattuso vuole rilanciare Bakayoko in un altro ruolo : L'esperimento, visto per una mezzora abbondante a Napoli, di Timouè Bakayoko nel ruolo di regista non ha sortito gli effetti sperati. Secondo la Gazzetta dello sport, Rino Gattuso ha intenzione di rilanciare il franco ivoriano da mezzala.

Milan - Bakayoko ha bisogno di tempo : il centrocampista può essere l’arma in più : Il Milan ha iniziato la stagione con una sconfitta, il club rossonero non è riuscito a conquistare un risultato positivo sul difficile campo del Napoli ma la prestazione non è stata di certa negativa. In doppio vantaggio non è riuscita a gestire la partita ma la squadra ha tutte le potenzialità per disputare un campionato di alto livello dopo il mercato portato avanti dalla dirigenza. Avvio non entusiasmante per il centrocampista Bakayoko ...

Milan : per Higuain - Bakayoko e Laxalt esordio sotto la sufficienza : La premessa è doverosa: se il Milan fosse riuscito a portare a termine l'impresa che stava costruendo nella prima metà, abbondante, del match di Napoli, oggi i rossoneri sarebbero stati coperti di ...

Bakayoko da incubo : entra lui ed il Milan naufraga! : Napoli-Milan è stata segnata dall’ingresso di Bakayoko, un calciatore arrivato per rafforzare la mediana ma alla prima ha profondamente deluso Ad un certo punto di Napoli-Milan, al 58′ minuto per l’esattezza, Lucas Biglia era davvero stanco. Aveva da poco sbagliato qualche pallone e Gattuso ha pensato bene di sostituirlo. In panchina non c’è più il logico sostituto Locatelli, utile in regia, dunque il tecnico ...

Napoli-Milan - Bakayoko verso l’esclusione : i motivi della scelta di Gattuso : Cresce, di minuto in minuto, l’attesa per l’esordio del Milan nel campionato di Serie A. Dopo il rinvio del match contro il Genoa, che sarà recuperato mercoledì 31 ottobre, i rossoneri faranno il loro debutto questa sera al San Paolo contro il Napoli. Riguardo alla formazione che scenderà in campo, Gattuso sembra orientato a voler escludere Tiemoué Bakayoko. Bakayoko out contro il Napoli: scelta squisitamente tattica di Gattuso La ...

Milan - come si integra Bakayoko : Il colpo di spugna operato dall'acquisizione del fondo Elliott ha spezzato l'estate del Milan in due fasi nettamente contrapposte. Al mercato low cost dei primi tempi, con l'arrivo di Reina, Strinic e ...

Milan - Gattuso stregato da Bakayoko : il centrocampista subito in campo contro il Napoli : Il Milan non è sceso in campo nella prima giornata valida per il campionato di Serie A, dopo la tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del ponte Morandi è stata rinviata la partita contro il Genoa. La squadra di Gennaro Gattuso è quindi al lavoro per l’esordio, di fronte un osso durissimo, il Napoli con la voglia dell’attaccante Higuain di essere grande protagonista. Ma un altro nuovo arrivo ha stregato ...