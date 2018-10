Miguel Bosé si separa dal compagno | i figli si vedranno su Skype

tvzap.kataweb

: Miguel Bosè si separa: i 4 figli divisi con il compagno - Corriere : Miguel Bosè si separa: i 4 figli divisi con il compagno - danieledvpd : RT @Corriere: Miguel Bosè si separa: i 4 figli divisi con il compagno - pasconte1 : Oltre a Elton John e Ricky Martin, anche Miguel Bosè aveva adottato dei bambini. Sempre più verso la distopia lgbt.… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)e lo scultore valenciano Nacho Palau si sonoti. Lo annuncia la testata El Mundo, spiegando come fino a questo momento il cantante avesse condiviso la paternità dei quattro, dei quali due furono adottati da, gli altri due da Palau. E quando si chiude una relazione bisogna pensare anche a come far soffrire il meno possibile i ragazzi, la cui custodia è stata divisa tra i due papà che hanno optato per una soluzione che sfrutti i vantaggi della tecnologia: per porre rimedio alla distanzae Nacho avrebbero deciso di organizzare lunghe sessioni diin modo da dare ai 4(Diego, Tadeo, Ivo e Telmo) la possibilità di continuare a interagire. Si tratta ovviamente di una situazione che potrebbe risultare “un po’ caotica e spinosa, non solo a causa di ciò che comporta una rottura sentimentale, ma a causa dellazione dei ...