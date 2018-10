Migranti | Viminale | “Scaricati in Italia a Claviere da un furgone della Gendarmerie”

Il Viminale : «Gendarmeria francese accompagna Migranti nei confini italiani» : Furgone avvistato da poliziotti italiani a Claviere. Il ministro dell’Interno Salvini: «Non voglio credere che Macron utilizzi la polizia per scaricare di nascosto gli immigrati». Ma è ciò che avviene da ani a Ventimiglia ma anche ai confini con Svizzera e Slovenia

Riace - Viminale ordina il trasferimento di tutti i Migranti - Salvini : 'chi sbaglia paga' : Con una circolare di 21 pagine, il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti di Riace: l'intera operazione dovrebbe completarsi entro un mese. Con questa decisione, dunque, il Ministero dell'Interno lascia chiaramente intendere di voler smantellare il modello di integrazione e accoglienza [VIDEO] introdotto dal sindaco Domenico Lucano, attualmente agli arresti domiciliari con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Riace - il Viminale fa chiarezza : "Trasferimenti dei Migranti su base volontaria" : "A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria". A precisarlo, dopo le proteste di Anpi e sinistra sulla presunta "deportazione", è il Viminale. Stando a quanto ricostruito dal ministero, si tratta del "meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perché finisce oppure perché viene revocato dal Viminale"."Quando accade, i migranti hanno due opzioni: restare dove sono (e ...

Riace - Viminale : trasferire i Migranti entro due mesi | Il sindaco Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.