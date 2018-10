Migranti | Viminale | Nessun trasferimento obbligatorio da Riace

Riace - Migranti non vogliono andare via. Il Viminale : potete scegliere | : L'Anpi chiede aiuto al M5s per fermare Salvini mentre i migranti dicono al sindaco: "Non vogliamo andare via". Il Viminale precisa: "A Riace solo trasferimenti su base volontaria: "Quelli che ...

Riace - il Viminale fa chiarezza : "Trasferimenti dei Migranti su base volontaria" : "A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria". A precisarlo, dopo le proteste di Anpi e sinistra sulla presunta "deportazione", è il Viminale. Stando a quanto ricostruito dal ministero, si tratta del "meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perché finisce oppure perché viene revocato dal Viminale"."Quando accade, i migranti hanno due opzioni: restare dove sono (e ...

Riace - Viminale : trasferire i Migranti entro due mesi | Il sindaco Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.

Stop modello Riace - il Viminale ordina il trasferimento di tutti i Migranti - Mimmo Lucano : 'Vogliono distruggerci' : Mimmo Lucano: "Vogliono soltanto distruggerci" - "Vogliono soltanto distruggerci. Nei nostri confronti è in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato. I nostri legali, comunque, stanno già ...