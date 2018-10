Migranti | sindaco di Claviere | Sconfinamento francese grave anche se è un

Riace - Sindaco Mimmo Lucano “rifarei tutto - Viminale denigra”/ Salvini : “Migranti e Sinistra - pacchia finita” : Riace, il Sindaco Mimmo Lucano: "rifarei tutto, il Viminale denigra". Ultime notizie, Salvini all'attacco: "migranti, Sinistra e Giudici, la pacchia è finita". Le novità (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:56:00 GMT)

Migranti Riace - sindaco sospeso Lucano : rifarei quello che ho fatto : Respinge le contestazioni che il Viminale gli ha mosso, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione

Riace - i Migranti al sindaco Lucano : 'Non vogliamo andare via' - : "Qui c'è la nostra nuova vita", il messaggio lanciato dopo la circolare del ministero dell'Interno che ha disposto il trasferimento dei migranti. "Non ci sarà alcuna deportazione", rassicura la ...

Riace - i Migranti incontrano il sindaco : "Non vogliamo andare via da qui" : Contestati dal ministero dell'Interno gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo dell'integrazione, Mimmo...

RIACE - Migranti TRASFERITI ALTROVE “MA QUI C’È LA NOSTRA VITA”/ Salvini chiude il modello del sindaco Lucano : Salvini smantella modello RIACE: MIGRANTI TRASFERITI. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Riace - Viminale : trasferire i Migranti entro due mesi | Il sindaco Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.

Migranti - VIMINALE CANCELLA MODELLO RIACE : SARANNO TUTTI TRASFERITI/ Sindaco Lucano - 'vogliono distruggerci' : MIGRANTI, VIMINALE CANCELLA MODELLO RIACE: SARANNO TRASFERITI. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone

Migranti - VIMINALE CANCELLA MODELLO RIACE : SARANNO TUTTI TRASFERITI/ Sindaco Lucano - "vogliono distruggerci" : MIGRANTI, VIMINALE CANCELLA MODELLO RIACE: SARANNO TRASFERITI. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:15:00 GMT)

"Mimmo libero!". I Migranti di Riace scendono in strada per sostenere il sindaco agli arresti domiciliari : "Mimmo libero! Mimmo libero". I migranti di Riace scendono in strada per esprimere il loro sostegno al sindaco Domenico Lucano, primo cittadino simbolo dell'accoglienza, dal 2 ottobre agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. In diverse zone d'Italia sono previste per oggi manifestazioni e sit-it per sostenere il sindaco.

Migranti - resta ai domiciliari il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Riace, 5 ott., askanews, - Il sindaco di Riace Mimmo Lucano rimane agli arresti domiciliari. Il gip di Locri, Giuseppe Di Croce, ha mantenuto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo ...

Migranti - resta ai domiciliari il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Riace, 5 ott., askanews, - Il sindaco di Riace Mimmo Lucano rimane agli arresti domiciliari. Il gip di Locri, Giuseppe Di Croce, ha mantenuto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo ...

Veneto - il sindaco di Conetta contro le tende di plastica per i Migranti : 'Non si può accogliere la gente così' : "Non si fa accoglienza mettendo gli esseri umani in tende di plastica". E' questa la denuncia di Alberto Panfilo , sindaco di Cona, Venezia,, ai microfoni di W l'Italia , su Rete 4. Nella frazione di ...

Il sindaco di Riace : «Arricchito con i Migranti? Falso. Mai violato la legge» : Mi hanno chiesto quanto fosse il mio compenso per la fiction 'Tutto il mondo è paese', girata a Riace sulla mia vita, ma io ho risposto che non volevo nulla». Poi una scoccata sulla raccolta dei ...

Lampedusa ricorda i Migranti morti in mare. Il sindaco : "Noi siamo sempre qui - questa volta il governo non c'è" : "Proteggere le persone, non i confini". Lampedusa non dimentica, ma rilancia la sfida della solidarietà e dell'inclusione. In difesa dei più deboli: i migranti. Una marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione che recita "Proteggere le persone, non i confini", tra gli altri, il ...