Migranti | cosa sta succedendo tra Francia e Italia

Cosa tiene insieme l'ossessione leghista per i Migranti e quella grillina per i vaccini? : Tu vorresti camminare ordinatamente nella prosa del mondo, con i tuoi bravi paraocchi da ronzino piccolo-borghese, senza scantonate letterarie e impennate poetiche, ma questi ti disseminano il ...

Migranti in charter - cosa dice la legge : Torna a salire la tensione tra Italia e Germania sul tema dei rimpatri di Migranti . A sollevare la questione emersa nei giorni scorsi, secondo cui ad ottobre la Germania intenderebbe accelerare coi ...

Cosa c’è nel decreto del governo sui Migranti : Mattarella lo ha firmato ieri, contiene soprattutto una stretta sulla protezione umanitaria, che potrebbe far aumentare sensibilmente i migranti irregolari The post Cosa c’è nel decreto del governo sui migranti appeared first on Il Post.

Cosa farà davvero Mediterranea - la nave italiana nel mare dei Migranti : Roma, 4 ott., askanews, - 'E' ora di mettere in mare una nave italiana' e questa nave è Mediterranea, batte bandiera italiana ed è partita la notte scorsa dal porto siciliano di Augusta. Ora è in ...

Migranti - cos'è e cosa fa la nave italiana "Mediterranea" : Roma, , askanews, - La nave italiana "Mediterranea" è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo "per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della ...

Migranti - cosa è successo nel naufragio del 3 ottobre 2013 : In occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione", alla marcia di Lampedusa per commemorare le 368 vittime del naufragio di 5 anni fa, non era presente nessun rappresentante del governo. Il sindaco Totò Martello: "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto".Continua a leggere

Migranti - arrestato il sindaco di Riace : di che cosa è accusato : Domenico Lucano ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del...

Migranti - ecco cosa c'è nel decreto Salvini : Il governo ha dato via lbera ieri al decreto che unifica i testi su sicurezza e Migranti. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato di 'passo in avanti per un'Italia più sicura'. il presidente del ...

Meno accoglienza - più emergenza : cosa prevede il decreto Salvini sui Migranti : Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi all’unanimità il “decreto Salvini”, quello che affronta in un testo unico le misure relative alla sicurezza e all’immigrazione. Nonostante il ministro dell’Interno l’abbia definito “il decreto più condiviso nella storia del governo”, il provvedimento ha so

Migranti - Rula Jebreal a Piazzapulita : 'Cosa sono davvero le Ong' - poi la umiliano in diretta : ... nella storia e nella politica, è ineluttabile. A differenza di quello che pensano molto spesso Rula e la sinistra italiana.

Matteo Salvini vuole rimpatriare i Migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

ASSELBORN VS SALVINI - SCONTRO SUI Migranti A VIENNA/ Video - Salvatore Merlo ironizza : "Ecco cosa ha detto..." : VIENNA, lite ASSELBORN-SALVINI nella conferenza sui MIGRANTI: Video del battibecco, il Ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello SCONTRO(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Europa - Migranti - informazione. Cosa ha detto Salvini al Time : Però ne ho apprezzate le proposte su sicurezza e economia. E lui mantiene gli impegni presi su controllo dei confini, peso fiscale e situazione economica. E poi in piccolo condivido gli attacchi da ...

Europa - Migranti - informazione. Cosa ha detto Salvini al Time : Il suo ritratto in copertina in primissimo piano regge il titolo: “Il nuovo volto dell’Europa”. Il Time ha pubblicato l’attesa intervista al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Gli dedica lo spazio più ambito del settimanale, un articolo online dove è trascritta integralmente e un video dal suo ufficio. Già le prime battute sono quelle che poi daranno il senso del ...