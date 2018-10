Metti quattro stelle della lirica in una casa di riposo

huffingtonpost

(Di lunedì 15 ottobre 2018) La "terza eta" bussa alladidegli artisti del bel canto, dove si ritrovanoartisti un tempo molto acclamati: un ex tenore dalla fama sbiadita (interpretato da Giuseppe Pambieri); una soprano che, fortunata, ride di ogni cosa (Paola Quattrini); un'altra vecchia portabandiera del repertorio (Erica Blanc); un baritono ormai senza speranze (Cochi Ponzoni).La commedia, dal retrogusto amaro, si intitola Quartet. Scritta dal britannico Ronald Harwood, molti ne ricorderanno la versione cinematografica, interpretata da Dustin Hoffman, che in quell'occasione firmò anche la sua prima regia.Ritroviamo il testo in questi giorni al Teatro Quirino - Vittorio Gassman di Roma (in scena fino al 21 ottobre, per poi continuare in altri teatri con la tournée), diretto da Patrick Rossi Gastaldi. Si parte con tre dei protagonisti, immersi nel giardino d'inverno, ciascuno con ...