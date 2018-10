Meteo | oggi temporali sul sud Italia Temperature ovunque superiori alla media

Allerta Meteo “arancione” in Calabria : oggi scuole chiuse in gran parte della regione : E’ in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’Allerta Meteo in Calabria, a causa del maltempo: per tutta la fascia ionica della regione e per la parte meridionale di quella tirrenica è stato emesso lo stato d’Allerta arancione. I sindaci di molti centri, tra cui Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole. Allerta Meteo, Lunedì 15 Ottobre “scuole chiuse” in molti comuni per il maltempo: ...

Meteo oggi : continua il maltempo - ancora temporali e nubifragi : Meteo oggi - Migliora in Sicilia, ancora temporali e nubifragi al Centro-Sud. Meteo oggi - Dopo una nottata particolarmente instabile sulla Sicilia, le condizioni Meteorologiche sono finalmente...

Allerta Meteo Reggio Calabria : scuole chiuse oggi 15 ottobre : A seguito del peggioramento delle condizioni Meteo il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 15 ottobre 2018. Sul sito www.Reggiocal.it sono on line le raccomandazioni precauzionali e l’ordinanza in formato integrale. Allerta Meteo, Lunedì 15 ottobre “scuole chiuse” in molti comuni per il maltempo: rischio alluvioni ...

Allerta Meteo - FOCUS sul forte maltempo all’estremo Sud : alto rischio di nuove alluvioni in Calabria e Sicilia - 300mm di pioggia nelle prossime 24 ore! : 1/20 ...

Meteo oggi : flusso instabile al sud - ancora rovesci e temporali. E al nord : Alta pressione sempre più forte sull'Italia centro-settentrionale, ancora maltempo al sud Meteo / Situazione pressocchè invariata rispetto alla giornata di ieri sulla nostra penisola : la...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud : alluvioni lampo e tornado su Calabria e Sicilia tra oggi pomeriggio e domani mattina [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Nuovo pesante avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo sul Sud Italia. Emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale, Malta e Tunisia, principalmente per alluvioni lampo e per tornado sulle acque circostanti. Livello 1, invece, per la Turchia meridionale e Cipro, principalmente per alluvioni lampo e grandine di grandi dimensioni e per tornado sulle acque circostanti. Allerte Meteo di ...

Meteo oggi : migliora al Nord - i temporali si spostano al Sud : Meteo oggi - La perturbazione si sposta a Sud, tornano le piogge su Sicilia e Calabria. Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, la perturbazione che in questi giorni ha apportato episodi di...

Meteo oggi : maltempo - allerta meteo in diverse regioni : meteo oggi -Intensa fase di maltempo sui settori occidentali della penisola. È allerta meteo. meteo oggi - L'intensa perturbazione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo occidentale, è...

Meteo - pioggia e maltempo in arrivo : «Giovedì il giorno più critico» Previsioni : Meteo CRONACA DIRETTA: PIOGGE E TEMPORALI già in atto. Evoluzione imminente. Ecco dove e cosa accadrà https://t.co/lCDTVy9Prw pic.twitter.com/v9BfyaDKyc - IL Meteo.it, @ilMeteoit, October 10, 2018 Le ...

Meteo oggi : nuova perturbazione in arrivo - peggiora al Nord : Meteo oggi - nuova perturbazione in direzione dell'Italia, peggiora. Meteo oggi - Dopo un discreto periodo di condizioni atmosferiche stabili su gran parte delle regioni del Nord Italia, un nuovo...

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico sconvolgono il clima di Ottobre in Europa : caldo senza precedenti e tempeste di vento e pioggia : 1/18 ...

Meteo : tanto Sole e aumento delle temperature oggi - vasti temporali in Sardegna : Alta pressione in rinforzo sull'Italia, Sardegna ai margini, attenzione in giornata. Meteo / L'alta pressione si sta rinforzando lievemente e momentaneamente su gran parte della nostra penisola...

Previsioni Meteo - precipitazioni intense per parti di Regno Unito e Irlanda : fino a 200 mm di pioggia nei prossimi giorni [MAPPE] : 1/4 ...

Meteo oggi : migliora - residue piogge e isolati temporali : Meteo oggi: Meteo in netto miglioramento, residue piogge al Sud Italia. Meteo oggi - Le condizioni atmosferiche sono finalmente tornate a migliorare su gran parte del territorio nazionale, tuttavia...