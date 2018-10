Meteo | in Lombardia instabilità in aumento | piogge da mercoledì

Meteo : in Lombardia condizioni di stabilità anche per i prossimi giorni : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - In Lombardia le condizioni del tempo si mantengono prevalentemente stabili e asciutte, ad eccezione di deboli e locali precipitazioni concentrate nel fine settimana sui rilievi alpini e prealpini. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, non sono previste

Meteo : la perturbazione lascia la Lombardia - da domani torna il sole : Il flusso di correnti umide meridionali che sta interessando la Lombardia in queste ore subirà un’attenuazione, con tendenza al miglioramento, già nel corso della giornata di domani. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato è atteso un flusso più asciutto proveniente da est con prevalenza di bel tempo e addensamenti su Alpi e Prealpi e possibili foschie dense al primo mattino. Domenica le previsioni indicano una ...

Allerta Meteo Lombardia : il Comune di Milano attiva il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro : In previsione del Maltempo nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano ha disposto, a partire dalla mezzanotte, l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago. Il dispositivo è finalizzato a graduare l’attivazione del piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre della ...

Meteo : in Lombardia permane il sereno - da mercoledì lieve perturbazione : Fino a martedì sulla Lombardia permangono condizioni di tempo buono, seppur con nuvolosità variabile specie tra la notte e il mattino per la formazione di nubi basse. Tra mercoledì sera e giovedì una bassa pressione centrata tra Spagna e Francia risalirà verso Nord lambendo il Nord Italia, ma con effetti ad oggi piuttosto scarsi sulla Lombardia. In seguito aumento della pressione e possibile ritorno a condizioni di stabilità. Queste le ...

Meteo - Lombardia : da domani sera arrivano piogge e tempo perturbato : Ancora sole in Lombardia, ma solo fino a domani sera. Da sabato è previsto un cedimento della struttura di alta pressione per l’avvicinamento di una perturbazione Atlantica con l’inizio di deboli piogge sparse, spiega il bollettino dell’Arpa. Domenica, l’ingresso sul Mediterraneo del minimo associato porterà tempo perturbato almeno fino a martedì, con nuvolosità diffusa e piogge intermittenti, a tratti moderate. domani il ...

Previsioni Meteo Lombardia : sereno fino a venerdì - poi perturbazioni in arrivo : Un’area di alta pressione sull’Europa occidentale determina sul Nord Italia un flusso stabile dai quadranti nordoccidentali; in Lombardia da oggi e fino al mattino di venerdì il tempo si manterrà prevalentemente sereno, senza precipitazioni, con temperature nella norma del periodo. Queste le Previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Dal pomeriggio di venerdì, il cedimento della struttura ...

Meteo : in Lombardia cielo sereno fino a sabato - poi attesa perturbazione : Una perturbazione di origine atlantica sta transitando verso i Balcani lasciando un minimo chiuso sul mediterraneo e correnti nordoccidentali stabili sull’arco Alpino. In Lombardia il cielo permarrà sereno o poco nuvoloso con venti in progressiva attenuazione fino a venerdì, quando, a ridosso dei rilievi, potrebbe verificarsi qualche addensamento. Per il prossimo weekend il progressivo avvicinamento di una nuova perturbazione potrebbe ...

Previsioni Meteo Lombardia : nuvoloso domani e lunedì : “In questo fine settimana la nostra regione è interessata principalmente da un afflusso di correnti dai quadranti orientali: oggi in prevalenza poco nuvoloso, dalla serata e per la giornata di domani addensamenti irregolari. Cambio di regime dalle prime ore di lunedì, quando è atteso un probabile veloce peggioramento con precipitazioni diffuse. Da martedì tendenza ad un graduale miglioramento“: questo il bollettino con le Previsioni ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a domenica : tempo stabile e soleggiato per la giornata di oggi, in Lombardia, in attesa di un peggioramento delle condizioni. Le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale per le prossime ore indicano per domani la discesa di un fronte di origine artica, che lambirà la regione determinando l’afflusso di correnti dai quadranti orientali negli strati medio-bassi dell’atmosfera, con associata nuvolosità ...

