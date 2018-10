Meteo | arriva la perturbazione atlantica | tornano temporali e nubifragi

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria - l’ex uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Estofex - l’ex uragano Leslie arriva nel Mediterraneo : ancora nubifragi e alluvioni al Sud e sulle Isole Maggiori : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo all’estremo Sud, la situazione sembra non migliorare molto sull’area ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per il Mediterraneo occidentale e centrale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per tornado. Stesso livello e stessi pericoli per il Portogallo, appena colpito dall’ex uragano Leslie, mentre per l’Algeria orientale e la ...

Allerta Meteo Estofex : nubifragi e alluvioni sulle zone joniche di Calabria e Sicilia fino a domani - poi Leslie arriva nel Mediterraneo : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a caratterizzare l’estremo Sud per tutto il weekend ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’Allerta Meteo di livello 2 per nubifragi tra la Sicilia e la Calabria joniche. Un livello 1 circonda quest’area per sottolineare un pericolo simile ma con minori probabilità. I nubifragi comportano un’Allerta Meteo di livello 1 anche per il Mediterraneo nordoccidentale. Tutte le allerte si ...

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : l’uragano Leslie arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nubifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo sul Mediterraneo arriva in Italia : nubifragi in Sardegna e al Nord : Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Mediterraneo, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa. In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 2, principalmente per nubifragi. Livello 2 anche per il Golfo del ...

Meteo : da mercoledì il tempo peggiora e arrivano i temporali : ...vacanze secondo la Farnesina I 10 alloggi più pazzi del mondo secondo TripAdvisor I confini più strani del mondo In Italia apre la pista ciclabile più spettacolare d'Europa I 10 quartieri nel mondo ...

Meteo - Lombardia : da domani sera arrivano piogge e tempo perturbato : Ancora sole in Lombardia, ma solo fino a domani sera. Da sabato è previsto un cedimento della struttura di alta pressione per l’avvicinamento di una perturbazione Atlantica con l’inizio di deboli piogge sparse, spiega il bollettino dell’Arpa. Domenica, l’ingresso sul Mediterraneo del minimo associato porterà tempo perturbato almeno fino a martedì, con nuvolosità diffusa e piogge intermittenti, a tratti moderate. domani il ...

Meteo Sicilia : arriva il maltempo - temporali e rischio nubifragi : Meteo Sicilia: attesa fase di intenso maltempo. Meteo Sicilia - La saccatura Nord atlantica che in questi giorni sta apportando maltempo e forti temporali al Centro Nord, nel corso della giornata di...

Meteo Alto Adige : dopo il sole è arrivata la neve - vicino passo Resia “15 cm” di manto bianco : neve sulle montagne lungo la cresta di confine in Alto Adige. “Finora sono caduti una quindicina di centimetri. Un manto bianco si è steso sulle vette e sui ghiacciai che ci circondano“, ha dichiarato Stefan Plangger, gestore del rifugio Pio XI in Vallelunga, nei pressi di passo Resia. In Alto Adige il mese di settembre è stato sostanzialmente estivo, con temperature di 2°C superiori alla media. L'articolo Meteo Alto Adige: dopo il ...

Allerta Meteo - ciclone FREDDO in azione sull’Italia : non solo piogge e temporali - in montagna arriva anche la NEVE : 1/14 ...

Meteo - con ottobre arriva il vero autunno : nubifragi - vento e neve sulla penisola : Con l'arrivo del mese di ottobre possiamo dire definitivamente addio all'estate. Secondo gli esperti Meteo da lunedì primo ottobre arriverà un vortice ciclonico che porterà maltempo su molte regioni. Una perturbazione che proseguirà per tutta la settimana colpendo soprattutto il Centro-Sud e le due isole maggiori.Continua a leggere

Meteo - follie d'autunno : arriva un nuovo ribaltone : L'arrivo dell'autunno ha portato sull'Italia venti gelidi e un considerevole calo delle temperature, ma per gli amanti del...

Previsioni Meteo lungo termine : grandi piogge all'orizzonte L'autunno vero potrebbe arrivare presto! : Settembre è stato caratterizzato da connotati decisamente estivi e da una significativa carenza di precipitazioni (solo in questi ultimi giorni abbiamo avuto il passaggio di una veloce...

Meteo - il gelo è arrivato : temperature in picchiata e vento forte : L'allontanarsi dell'alta pressione lascerà spazio alle correnti fresche provenienti dal Nord Europa: una 'sciabolata' gelida...