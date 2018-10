Mercato in forte flessione? Non per Citroën Italia

E-commerce B2B - numeri in forte crescita sul Mercato italiano : Secondo quanto affermano gli ultimi dati disponibili ad opera dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b della School of Management del Politecnico di Milano, relativi al 2017 sono 130 mila le imprese che nell’anno hanno adottato delle soluzioni di commercio elettronico business to business, con uno sviluppo dell’8% rispetto a quanto non fosse avvenuto nel corso dell’anno precedente. Si tenga altresì in considerazione ...

Pesante sul Mercato di Francoforte Leoni : Aggressivo ribasso per il produttore di cavi , che passa di mano in perdita del 2,04%. Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Leoni mantiene forza relativa ...

Male Suedzucker sul Mercato azionario di Francoforte : Si muove in profondo rosso Suedzucker , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,20% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Venezuela - forte terremoto di magnitudo 7.3. Panico in un superMercato : il video della fuga dei clienti : Il Venezuela è stato scosso da un terremoto di magnitudo 7.3 nella zona della costa nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato il Panico a Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che ...

CalcioMercato - Tonelli : «Ho voluto fortemente la Sampdoria» : GENOVA - "Arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli . Ho attraversato un periodo non facile per le mie condizioni fisiche e ho trovato poco spazio. Ho tanta voglia di riscatto, di ...

Udinese - Velazquez : 'Mercato ok - squadra forte e giovane' : 'Sono soddisfatto del mercato della società. Mi sono confrontato con la proprietà, siamo d'accordo su tutto. Penso che abbiamo una squadra forte, giovane, in grado di lavorare giorno dopo giorno e di ...

Serie A al via con la Juve ancora più forte. Il pagellone del calcioMercato : Torna l'ex campionato più bello del mondo che, con la sessione di calciomercato chiusasi ieri sera, ha fatto di tutto per riavvicinarsi ai bei tempi andati, quando il meglio del calcio mondiale giocava qui da noi. Si è investito tanto, ...

Atalanta sei forte : un Mercato da 8 in pagella : Oltre a loro, Cornelius e Tumminello che nell'economia di una stagione lunga e intensa possono dare una mano importante senza troppa pressione per i titolari. Delle squadre che si giocano le ...

Atlantia - forte rimbalzo in Borsa Il Mercato con crede alla revoca : Atlantia respira in Borsa dopo il -22,2% in Borsa di ieri. Avvio positivo a Piazza Affari oggi infatti per il titolo del gruppo che controlla Autostrade per l'Italia, titolare della concessione autostradale A10 dove si trova il viadotto Morandi crollato venerdì scorso. Segui su affaritaliani.it

Roma - Monchi : 'Mercato in entrata chiuso - Nzonzi è forte. Zaniolo e Coric? In quel ruolo siamo tanti...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Steven Nzonzi: 'siamo qui per rappresentare un campione del mondo, un grande giocatore. Sono contento di averlo portato qui. Abbiamo un centrocampo forte, sono contento'. SUL MERCATO - 'Il mercato in entrata finisce domani. Manca un giorno. In uscita rimarrà ...