Mercati europei poco sopra la parità

Mercati europei in rosso. A Milano crolla Banca Carige : Seduta negativa per i Mercati del Vecchio Continente , dopo la pessima performance di Wall Street e delle piazze asiatiche preoccupate per le dure critiche di Trump alla Fed sul rialzo dei tassi. L' ...

Investire nella qualità dei Mercati azionari europei : ...per i mercati obbligazionari in generale dato il rialzo previsto dei tassi di interesse e ancor più difficile per il caso italiano vista la volatilità dello spread dovuto alla situazione politica. ...

I Mercati europei iniziano la seduta con il segno più : Teleborsa, - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia , dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo. L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,17. L'Oro ...

Mercati europei prudenti. BCE sotto la lente : Proseguono dimesse le principali borse europee con gli operatori che restano concentrati sulle tensioni commerciali tra USA e Cina . Debole è anche Piazza Affari, ieri effervescente con le banche , ...

Mercati europei riflessivi in avvio : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , dopo il finale negativo di Tokyo e di Wall Street . L' Euro / Dollaro USA viaggia sui livelli della vigilia, riportando ...

Italia rappresenta 'grande rischio' per i Mercati europei : Anche se il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tentato di gettare acqua sul fuoco, il danno in termini di fiducia era ormai stato fatto e il rendimento dei Btp decennali è salito ben oltre il 3%.

La lira turca recupera e i Mercati europei migliorano : La moneta turca oggi recupera decisamente terreno e sulla sua scia migliorano anche i mercati. Segno positivo anche a Piazza Affari. Dopo la fiammata dei giorni scorsi, si raffredda lo spread che ...

Turchia - clima risk-off e timori contagio affossano i Mercati europei : Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta

Turchia - clima risk-off e timori contagio affossano i Mercati europei : Teleborsa, - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta del Paese, nonostante le rassicurazioni di Erdogan. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della ...

La Turchia spaventa i Mercati europei : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in rosso. Piazza Affari viene trascinata al ribasso da Unicredit. Il titolo è sotto pressione per l'esposizione della banca in Turchia ,...

Mercati europei in rosso. Piazza Affari maglia nera : Teleborsa, - Avvio di seduta in forte calo per le principali borse europee, con Piazza Affari trascinata al ribasso da Unicredit. Il titolo è sotto pressione per l'esposizione della banca in Turchia , ...