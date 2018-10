Mensa Lodi | Di Maio si smarca da Salvini

Dopo la Mensa a Lodi - i libri scolastici in Veneto : agevolazioni per gli immigrati solo con il certificato : Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici in Veneto, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza

Mensa scolastica Lodi - Di Maio : “Lo Stato è dalla parte dei bimbi - troveremo soluzione” : Luigi Di Maio è tornato sul caso della Mensa di Lodi: "I bambini non si toccano! Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore".Continua a leggere

Lodi : «Raccolti 60mila euro per la Mensa ai bambini stranieri» : Dove la politica non arriva, ci sono i cittadini. Oltre duemila persone da tutta Italia, hanno donato sessantamila euro per permettere a tutti i bambini stranieri che vivono a Lodi di mangiare a scuola insieme ai loro compagni. È il risultato dell’iniziativa lanciata dal Coordinamento Uguali Doveri, nato per offrire solidarietà agli extracomunitari di Lodi in protesta contro il nuovo regolamento comunale che impedisce a centinaia di ...

Lodi - colletta per i bambini stranieri esclusi dalla Mensa scolastica : “Raccolti 60mila euro - grazie. Stop a donazioni” : Da un lato, la decisione della sindaca leghista di Lodi. Dall’altra, la reazione di oltre 2mila persone che hanno deciso di coprire di tasca propria, con una donazione, i costi necessari per garantire l’accesso ai servizi scolastici ai bambini stranieri (leggi il reportage di Davide Milosa). E hanno raccolto oltre 60mila euro in pochi giorni. A lanciare la raccolta, il 22 settembre, era stato il Coordinamento Uguali Doveri che nel ...

Scuola - Renzi e Malpezzi sul caso Mensa Lodi : ‘Lega separa i bambini - PD non starà zitto’ : Durissima presa di posizione del Partito Democratico in merito al caso scoppiato a Lodi in merito alle ‘mense scolastiche’ e ai bambini stranieri. In un post pubblicato sulla pagina personale, la senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico parla della vicenda e stigmatizza quanto accaduto con queste parole: ‘La Lega discrimina anche i bambini stranieri e impedisce l’accesso alla mensa. Questa scelta non è degna di ...