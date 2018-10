Meghan Markle incinta | il “dramma” che oscura la gioia assoluta

caffeinamagazine

(Di lunedì 15 ottobre 2018). Tutto il mondo gioisce per la lieta notizia ormai ufficiale. La duchessa del Sussex e Harry, che si sono sposati il 19 maggio 2018, daranno il benvenuto al loro primogenito in primavera. Ma c’è una brutta notizia che sarà un dramma – o forse no – per. Qual è il dramma? La bella ex attrice non potrà avere il suo shower party, cioè il party di benvenuto al nuovo arrivato che in America è prassi. Come ha fatto sapere l’esperta Victoria Arbiter al Sun, “Il baby shower sarebbe davvero inappropriato:non potrà farlo. Invece di ricevere regali dalle amiche, dovrà andarsi a comprare da sola ciò che le serve”: Beh, non è una tragedia, comunque, specie se sei la moglie del principe Harry. Però, che c’entra, le dispiacerà… Eppure nel 2013, prima della nascita del piccolo George, Pippa Middleton aveva organizzato una festa per la sorella… Sì, ma per ...