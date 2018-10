Meghan Markle è incinta del principe Harry | il primo figlio nascerà in primavera

Royal family - Meghan Markle è incinta. L’annuncio in un tweet di Kensington Palace : “Il bambino arriverà in primavera” : Meghan Markle e il principe Harry aspettano il loro primo figlio. Ad annunciarlo con un tweet è Kensington Palace: “Le altezze reali, il duca e la duchessa di Sussex sono molto felici di annunciare che la duchessa aspetta un bambino, in arrivo in primavera del 2019“. Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. ...

Meghan Markle e Harry sbarcano in Australia - tenendosi per mano : Harry e Meghan Markle sono sbarcati in Australia. Il primo tour reale oltreoceano da marito e moglie può iniziare. I due sono arrivati all’aeroporto di Sydney intorno alle 7 locali, con un aereo di linea da Londra (della compagnia Qantas, con scalo a Singapore), tenendosi per mano. --La duchessa del Sussex è apparsa sorridente e di ottimo umore, e, cosa insolita, con una serie di cartellette tra le mani, quasi a coprirle il ventre. Un ...

Meghan Markle aiuta Amal Clooney ad arredare la sua casa inglese : Charles & Co design studioCharles & Co design studioCharles & Co design studioCharles & Co design studioCharles & Co design studioCharles & Co design studioCharles & Co design studioChe Meghan Markle fosse una trend setter, lo sapevamo da un po’. Abbiamo seguito i consigli dei suoi parrucchieri, make-up artist e dietologi, sperando di diventare chic come lei. E se ci siamo sentite ridicole consoliamoci: ...

Meghan Markle incinta : la prova alle nozze di Eugenia e l’annuncio a maggio : Meghan Markle è incinta: gli esperti di affari reali ne sono certi e sono convinti che la prova sia l’outfit indossato al matrimonio di Eugenia di York. La cugina di William e Harry il 12 ottobre ha coronato il suo sogno d’amore con il suo Jack, sposandosi nella splendida cornice del castello di Windsor, proprio dove i duchi di Sussex mesi prima si erano giurati amore eterno. Fra gli ospiti della cerimonia anche Meghan Markle, che ...

Royal Wedding - Meghan Markle è incinta? : Il toto-gravidanza è ovviamente (ri)partito. Meghan Markle ha calamitato l'attenzione dei presenti al matrimonio reale tra la principessa Eugenie e James Brooksbank. Colpa, si fa per dire, di un cappottino Givenchy della stilista Clare Waight Keller particolarmente ampio.Che la moglie del principe Harry sia incinta? I rumor, puntualmente, sono ripartiti, con i social impazziti dinanzi all'esagerata (?) comodità ostentata dall'ex attrice ...

DIETA FLEXITARIANA DI Meghan MARKLE/ Alimentazione e clima : piccolo apporto proteico e prevalenza di vegetali : DIETA FLEXITARIANA di MEGHAN MARKLE: l'Alimentazione scelta dalla principessa punta a salvare il mondo migliorando anche gli impatti sul clima. Ecco in cosa consiste. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 00:34:00 GMT)

La dieta di Meghan Markle : la flexitariana per dimagrire 4 kg a settimana : La dieta di Meghan Markle ? La flexitariana ! Si tratta di un regime alimentare che consente di dimagrire sino a 4 kg a settimana e di salvare il mondo. Proprio così: la duchessa di Sussex, da sempre attenta alle tematiche ambientali, ormai da anni segue una dieta molto particolare. Si tratta di una scelta più flessibile rispetto a quella ...