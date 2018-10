Medici | è sempre più emergenza negli ospedali | i posti ci sono | nessuno si presenta

Fedez si racconta a Maurizio Costanzo : “Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia Medicina” : “Sono diventato ciò che ho sempre odiato”. A due settimane dalle nozze, Fedez si lascia andare in un’intervista esclusiva a Maurizio Costanzo che andrà in onda lunedì 17 alle 23.30 su Canale 5. Il rapper ha confidato come la sua vita sia cambiata in questi mesi, prima con la nascita del piccolo Leone e poi con il matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni, ma non solo. C’è spazio anche per i sentimenti, gli affetti familiari e ...

Maurizio Costanzo intervista Fedez : "Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia Medicina" : "Non c'è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c'è sempre stata un'urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c'è mai stata la ricerca della fama in sé il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male". Oggi il successo ha reso Fedez uno dei rapper italiani più noti. Ospite a L'intervista di Maurizio Costanzo, il signor ...

Pronto soccorso sempre intasatiE allarme "caporalato" tra i Medici : Esiste un "caporalato” anche in medicina, che si realizza pagando meno di 10 euro lordi l'ora, un turno di guardia in una qualsiasi branca chirurgica, sfruttando il lavoro del medico all’inverosimile, considerato che 20 minuti di mano d’opera di un elettricista per montarmi un lampadario, mi sono costati 60 euro e 15 minuti di revisione auto di un meccanico mi sono costati 75 euro ed una badante, a notte, costa ...

Renato Giusto preoccupato per il futuro dei Medici di famiglia : 'Nei prossimi anni sempre più pazienti rischieranno di non avere un curante' : Savona. sempre più preoccupante il turn-over dei medici di famiglia più anziani che stanno per andare in pensione e i più giovani che stentano a riuscire a colmare il vuoto lasciato. Nei prossimi anni ...