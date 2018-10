McLaren Speedtail - Un teaser della hypercar a pochi giorni dal debutto

quattroruote

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ilsi avvicina: la Casa di Woking ha annunciato che la nuovaibrida, finora nota come progetto BP23, verrà svelata nel primo pomeriggio di venerdì 26 ottobre (alle alle 14, per la precisione) durante un evento privato a Londra, riservato ai fortunati clienti. Il resto del mondo potrà seguire l'ingresso in società del nuovo modello attraverso unanteprima online, disponibile sul sito.Design futuristico e potenza esorbitante. Nel corsopresentazione saranno inoltre rilasciati una serie di dati inediti dedicati al modello, tra cui la velocita massima, che - stando a quanto dichiarato - sara la piu alta mai registrata da qualsiasi vettura prodotta dal brand. Le informazioni attualmente disponibili si limitano a evidenziare limpiego di un powetrain ibrido, in grado di sviluppare una potenza complessiva superiore ai 1.000 ...