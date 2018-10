Maverick Vinales fa visita ad Oscar | il giovane malato di tumore al quale ha donato

MotoGp – Il bellissimo gesto di Vinales - Maverick da applausi per una nobile causa : il commovente VIDEO : Maverick Vinales dona 81mila euro ad un ragazzo di Roses malato di cancro: il racconto di Oscar Fernandez Maverick Vinales è stato autore di un gesto davvero da applausi. Il pilota spagnolo di MotoGp è andato in aiuto ad un suo concittadino, un ragazzo di Roses, malato di cancro. Il giovane in questione, Oscar Fernandez, aveva lanciato una raccolta fondi su Facebook per poter raggiungere la quota di cui aveva bisogno per una nuova protesi. ...

MotoGp – Il lato umano di Maverick Vinales - le parole che non ti aspetti : “mi sono sentito messo da parte” : Maverick Vinales ed il rapporto con la Yamaha: lo spagnolo del team di Iwata si mette a nudo Maverick Vinales ritrova la serenità nel venerdì di prove libere del Gp della Thailandia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in prima e seconda posizione rispettivamente le Fp1 e Fp2 sul circuito di Buriram. Sensazioni dunque positive per Vinales che, ai microfoni Sky, al termine della prima giornata di prove thailandesi, ha mostrato il suo lato ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...

MotoGp – Fp2 amare per Vinales ad Aragon - la dura sincerità di Maverick : “cosa non funziona? Manco Yamaha lo sa” : Maverick Vinales deluso dopo il venerdì di prove libere del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di prove non soddisfacente in casa Yamaha: dopo la domenica di gara di Misano il team di Iwata brancola nel buio. Nono e decimo tempo nelle Fp2 rispettivamente per Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle Fp2 del Gp di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Nonostante un test abbastanza positivo di qualche settimana fa, ...

Maverick Viñales - GP Aragon 2018 : “Il mio obiettivo è vincere una gara quest’anno - stiamo lavorando sodo per farcela” : Il weekend del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento della stagione, è cominciato con la consueta conferenza stampa del giovedì. Maverick Viñales si presenta alla gara Aragonese dopo tre gare consecutive senza podi, con l’ultima gara di Misano chiusa al quinto posto partendo dalla terza casella della griglia. Il pilota della Yamaha è quinto in campionato con 124 punti, a 97 lunghezze di ritardo dal leader Marc Marquez e a 30 da ...

MotoGp – Vinales mastica amaro a Misano - lo sfogo di Maverick : “sulla moto c’è qualcosa di sbagliato” : Lo sfogo di Maverick Vinales dopo l’ennesimo flop Yamaha al Gp diSan Marino e della Riviera di Rimini: le parole dello spagnolo del team di Iwata Una domenica amarissima in casa Yamaha, ieri sul circuito di Misano: già dal warm up il team di Iwata ha capito di avere problemi seri, a causa delle variazioni del grip sull’asfalto e i piloti nulla hanno potuto, nel pomeriggio, per lottare con i migliori nel Gp di San Marino e della ...

MotoGP - GP Silverstone. Warm up : 1° Maverick Vinales - 2° Andrea Dovizioso - 10° Valentino Rossi. Gara alle 12 : 30 : Maverick Vinales alla ricerca del riscatto. Il pilota spagnolo è il più veloce nel Warm up di Silverstone, anticipato rispetto alla normale programmazione per consentire ai piloti della MotoGP di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales vola sull’asciutto - Dovizioso secondo davanti a Marquez. Valentino Rossi decimo : E’ uno straordinario Maverick Vinales (Yamaha) quello del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), in un turno anticipato per le condizioni dell’asfalto e il pericolo pioggia che ha costretto anche gli organizzatori ad anticipare l’inizio della gare alle ore 12.30 italiane, l’iberico si è espresso su livelli eccezionali su pista asciutta. ...

MotoGp - Vinales cade a Brno e se la prende con… il team! Le dure parole di Maverick : “sbagliato trovare il set-up nel warm-up” : Maverick Viñales parla dopo il suo deludente Gp di Repubblica Ceca, lo spagnolo è caduto durante la gara odierna: le parole del pilota della Yamaha Una caduta è costata a Maverick Viñales la possibilità di correre per le prime posizioni del Gp di Repubblica Ceca. Lo spagnolo della Yamaha ha concluso il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp con uno zero che pesa sulla sua classifica iridata. “Non so cosa sia successo, ...

MotoGp – Situazione tesa in casa Yamaha : Forcada saluta Vinales - comportamento scorretto di Maverick? : Ramon Forcada dice addio a Vinales, adesso è ufficiale: ecco chi prenderà il suo posto dal prossimo anno al fianco dello spagnolo della Yamaha Situazione tesa in casa Yamaha: da tempo si vociferava di una rottura tra Maverick Vinales e il suo capotecnico Ramon Forcada, adesso, è arrivata l’ufficialità. Lo spagnolo della Yamaha, ieri ha parlato proprio della sua futura collaborazione con Esteban Garcia: “sono molto felice di ...