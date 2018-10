Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip Video | esce dal reality Come

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola a Domenica Live : "Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin - "odiatori" di professione" : Dopo essere stato eliminato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, Valerio Merola è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.Dopo aver visto i filmati introduttivi all'intervista, il conduttore e autore televisivo romano ha voluto mettere una cosa importante in chiaro riguardo le disavventure ...

Grande Fratello Vip – Un concorrente abbandona il gioco : Maurizio Battista alza bandiera bianca per problemi personali : Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip: motivi personali alla base della drastica scelta del comico Il Grande Fratello Vip registra il primo abbandono volontario della sua terza edizione. Maurizio Battista, che già da qualche giorno aveva manifestato il suo malessere nella permanenza nella casa, ha deciso di abbandonare il gioco per tornare alla sua vita di sempre. Il concorrente si è detto dispiaciuto per la scelta presa per ...

GF Vip 3 : complotto per le nomination - Maurizio Battista lascia la Casa (VIDEO) : GF Vip 3 ultime notizie – Dopo aver fatto e disfatto il più possibile, Maurizio Battista decide di lasciare Il GF Vip 3. “Incredibile!“, saremmo portati a dire se non fossimo stati protagonisti dei tanti complotti creati con la complicità di buona parte della Casa. A discapito delle grandi premesse e caldeggiato dagli ammiratori, l’esperienza di Maurizio Battista non è stata tutta rosa e fiori. Con lacrime e commozione ...

Valerio Merola a Verissimo critica ancora Maurizio Battista : Verissimo: Valerio Merola contro Maurizio Battista Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Lunedì scorsa su Canale 5 è stato eliminato Valerio Merola. E proprio quest’ultimo ha fatto molto discutere perchè nelle settimane passate nella casa più spiata dagli italiani ha litigato soprattutto con Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin, dei quali ha poi espresso opinioni durissime in questi giorni passati al di fuori ...

